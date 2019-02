Trump: "alleati europei processino 800 jihadisti o li liberiamo

WASHINGTON, 17 FEBBRAIO - Gli Usa chiedono "a Gran Bretagna, Francia, Germania e agli altri alleati europei di riprendersi oltre 800 combattenti dell'Isis catturati in Siria e che li processino": la richiesta arriva dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il capo della Casa Bianca ricorda che il "'Califfato e' prossimo a cadere". L'alternativa a non prendersi in carico gli ultimi jihadisti -prosegue Trump su Twitter con una velata minaccia- "non e' una buona in quanto saremo costretti a rimetterli in liberta'. Gli Usa non vogliono vedere che questi miliziani Isis entrino in Europa, che e' dove prevedibilmente andranno. (Noi americani) facciamo cosi' tanto, e spendiamo cosi' tanto. Ora e' arrivato il momento che altri si facciano avanti e facciano quello che sono capaci di fare".