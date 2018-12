Tunisia: giornalista si da' fuoco per protesta a Kasserine, morto

TUNISI, 25 DICEMBRE - Un giornalista e fotografo tunisino si è dato fuoco nella piazza centrale di Kasserine, nella zona centro occidentale della Tunisia. Il giovane, Abderrazak Zorgui, corrispondente della rete di tv locali Telvza Tv e' morto poco dopo a causa delle ustioni riportate. Prima del gesto estremo, compiuto ieri, ha pubblicato un video di rivendicazione sui social a nome di "tutti coloro che non hanno mezzi di sussistenza, che non possono trovare da mangiare e che quando protestano vengono accusati di terrorismo".



Il suo gesto - ha spiegato - ha lo scopo di avviare una nuova rivoluzione, come quella scoppiata dopo che, otto anni fa, il venditore ambulante Mohamed Bouazizi si diede fuoco nel centro di Sidi Bouzid perche' esasperato dall'arroganza della polizia e dalla precarieta' delle sue condizioni sociali. "Per quanto mi riguarda, oggi ho deciso di iniziare una rivoluzione per conto mio. Chi mi vuole sostenere e' il benvenuto. Ho intenzione di protestare da solo, di immolarmi e se una persona otterra' un lavoro grazie a me, ne saro' felice", ha spiegato Zorgui che accusa il governo di non aver mai rispettato le promesse fatte dopo la rivoluzione dei gelsomini e di continuare a favorire la corruzione invece di dare lavoro ai disoccupati.