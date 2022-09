Tutto il Flag del weekend

Parto travagliato anche per il flag football, questo weekend, con solo due dei 3 bowl di Seconda Divisione in programma regolarmente disputati. Tutto bene, invece, in campo femminile, con la prima giornata del Campionato F3. Ecco com’è andata.

Rinviata l’ultima giornata del Campionato di Prima Divisione nonché il Bowl di Seconda Divisione in programma a Roma per il Girone B, sabato in tarda serata è arrivato l’annuncio dell’annullamento di un altro bowl del Girone B, quello che avrebbe dovuto disputarsi domenica a Trento. La necessità di rispettare rigorosamente i Protocolli anti Covid e di usare la massima prudenza per non inficiare il lavoro sin qui fatto ha reso necessari questi provvedimenti che, di fatto, hanno consentito la regolare disputa solo della Week 4 nei gironi A e C (Bowl di Torino e Catania). Tutto bene, fortunatamente, sul fronte femminile, dove la prima giornata del Campionato nazionale F3 si è regolarmente svolta sia a Bergamo che a Catania.

E partiamo proprio dal Campionato F3, con le Pink Elephants Catania mattatrici nel Girone Sud, con due risultati utili su due. Bene anche le Sharks Palermo, sconfitte solo dalle catanesi, mentre pagano pegno le “matricole” Athenas Crotone, che terminano il bowl senza vittorie. A Bergamo, grande equilibrio in campo tra tutte le formazioni del Girone Nord e gran bel gioco: sugli scudi Lions Bergamo e Skorpions Varese, che finiscono il bowl con 2 vittorie e una sconfitta a testa. Seguono le Ranzide Trieste, con una vittoria, una sconfitta e un pareggio e le Tempeste Busto Arsizio (rinforzate da un folto numero di giocatrici delle Sirene Milano), con due sconfitte di misura e un pareggio. Prossimo appuntamento per tutte il bowl del 31 ottobre a Marina di Ravenna, che precederà di un giorno le finali di questo campionato dalla formula…compressa!

In Seconda Divisione, Girone A, è dominio Heroes Milano, ancora a segno in tutti e tre gli incontri disputati. Rispettate le gerarchie del girone, con Mintoaurs Torino e Pirates Savona che inseguono (2 vittorie e una sconfitta per entrambe le squadre) e finiscono appaiate al secondo posto. In virtù del risultato degli scontri diretti, tuttavia, saranno i Pirates a volare a Marina di Ravenna per le finali nazionali.

Nel Girone C, en plein Catania, con tutte e due le squadre iscritte a questo Campionato che si qualificano per le finali di Marina di Ravenna: Elephants imbattuti e in testa al girone, Liotri secondi e sconfitti solo nel derby fratricida dagli Elephants: chiave di volta la vittoria per 32 a 19 nello scontro diretto contro gli Eagles Palermo, che vengono così scavalcati in classifica ma agguantano comunque un biglietto per le finali come prima miglior terza squadra classificata del ranking. Un plauso a tutte le squadre in campo, che hanno dato vita ad incontri ad alto livello, dal risultato mai scontato, e ai “piccoli” Cardinals U17, che hanno combattuto con coraggio e caparbietà in un Campionato di questo livello.

Per completare il tabellone delle finali occorrerà aspettare i recuperi che, salvo ulteriori imprevisti, dovrebbero giocarsi il prossimo weekend.

Risultati e classifiche al link: https://www.fidaf.org/campionati/ e in allegato.

Ph. Credits: Uff. Stampa Elephants Catania