Uccisa da sparo in casa nel brindisino, fermato il marito. Uomo ha detto aver fatto fuoco per errore mentre puliva arma

OSTUNI BR 10 GEN - Una donna di 46 anni è stata uccisa ieri sera in casa a Ostuni nel Brindisino da un colpo di pistola, che l'ha prima ferita a un braccio e poi colpita al torace. Il marito è in stato di fermo: ha raccontato di averle sparato per errore mentre puliva l'arma, che è risultata detenuta illegalmente. In corso i rilievi della Polizia.