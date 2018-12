Ue: Di Maio, pronto manifesto M5s per cambiamento ed Europa diversa

ROMA, 26 DICEMBRE - Il Movimento 5 Stelle ha pronto un manifesto "per un'Europa diversa", che "non ha nulla a che vedere con la destra sovranista e con la sinistra" ma ha al centro i cittadini. Lo annuncia il vicepremier, Luigi Di Maio, intervistato da Affaritaliani.it assicurando che "ci sara' un vento di cambiamento che arrivera' anche in quelle istituzioni".

Spiega Di Maio: "Anche alle elezioni europee, come e' accaduto il 4 marzo scorso, avremo un quadro politico completamente diverso da quello attuale. Ci sara' un vento di cambiamento che arrivera' anche in quelle istituzioni. Il M5S ha un progetto preciso: abbiamo già un'interlocuzione con alcune forze politiche che entreranno per la prima volta nel Parlamento europeo. Inoltre, presenteremo un manifesto per un'Europa diversa, che non ha nulla a che vedere con la destra sovranista e con la sinistra. Al centro torneranno i cittadini".