UE: ricostruire una "solida partnership" con gli Stati Uniti

Dopo essersi congratulati sabato con Joe Biden per la sua elezione alla presidenza americana, diversi leader europei chiedeno di ricostruire una ‘solida partnership’ con gli Stati Uniti dopo una relazione conflittuale sotto il mandato di Donald Trump.

“Mi congratulo vivamente con Joe Biden per la sua vittoria e non vedo l'ora di incontrarlo il prima possibile”, ha detto il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “Ue e Stati Uniti sono amici e alleati”, ha sottolineato il capo dell'esecutivo europeo, auspicando una relazione “radicata in valori condivisi di democrazia, libertà, diritti umani, giustizia sociale ed economia aperta”.

Molto più cautamente si è espresso Charles Michel, presidente del Consiglio europeo “Prendiamo atto degli ultimi sviluppi del processo elettorale. Su questa base, l'UE si congratula con Joe Biden e Kamala Harris per aver raggiunto un numero sufficiente di elettori importanti”, ha poi indicato che “L'UE è pronta a impegnarsi per un solido partenariato transatlantico: Covid-19, multilateralismo, cambiamento climatico e commercio internazionale sono sfide da affrontare insieme”.

Il capo della diplomazia europea, Josep Borrell ha aggiunto “È una giornata fantastica per gli Stati Uniti e l'Europa, non vediamo l'ora di lavorare con la nuova amministrazione per ricostruire la nostra partnership” sottolineando una necessaria ‘ricostruzione’, poiché le relazioni tra Washington e l'Europa sono state duramente messe a dura prova dall'amministrazione Trump, tra conflitto commerciale, opposizione alla tassazione digitale, NATO, ritiro americano dall'Accordo di Parigi sul clima e sull'accordo nucleare iraniano.

“Al nuovo Presidente Joe Biden, i nostri auguri di buon lavoro”, ha affermato il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. “ Il mondo ha bisogno di un forte rapporto tra gli Stati Uniti e l'Europa e il rilancio delle relazioni transatlantiche, per affrontare le sfide che ci attendono".



Luigi Palumbo

Fonte immagine Tele Trader