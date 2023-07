Umano dipinge un'estate "Fantastica" con singolo e album di debutto

Quando due persone distanti per vite e modi di pensare si incontrano sotto l’ala universale e priva di giudizio della musica, il risultato è un’unione “Fantastica”. Ed è proprio questo il titolo del debut single di Umano, fuori per SONOS Records; una dedica sentita e appassionata a quel prezioso intreccio di nuance e sfumature capace di annullare ogni barriera, per collimare e fondersi nell’accordo, nell’armonia cromatica, da cui si genera un arcobaleno di note e sentimenti.

Con una padronanza vocale degna dei più grandi interpreti del pop italiano ed una timbrica calda, elegante e avvolgente, il cantautore siciliano dipinge sulla tela delle emozioni una pausa dal sapore di libertà, un meritato e atteso break dal tram tram e dagli affanni quotidiani, per poter vivere e godere appieno di quella spensieratezza che funge da carburante, di quello spazio intimo e personale fuori dal tempo e da quei cliché imposti da una società piena di regole e vincoli - «tu portami via da questa noiosissima monotonia» -.

La congiunzione tra due esistenze apparentemente distanti, ma anche l’incontro generazionale di due anime che, solo attraverso la musica, riescono a colmare ed annullare ogni distanza, cogliendo ed assaporando la penetrante leggerezza di un’emozione - «mi sento libero, la musica che ci salverà!» - che le conduce ad esplorare nuovi mondi, nuove frontiere, guidate dal chiarore della luna - «la notte è fatta per vivere quest'avventura con te» - e dall’atmosfera festante di un’estate semplicemente “Fantastica”.

Presentato in anteprima nazionale su TGCOM24, il brano è la focus track di “Alla fine delle cose”, primo disco di Umano, uno scrigno di sentimenti e vita vissuta, realizzato con la collaborazione di grandi nomi della scena italiana, come Alberto De Rossi, Joe Gagliardo, Patrizia Belfiore, Adriano Murania, Daniele Guastella e molti altri.

Di seguito, la tracklist del disco:

1. Intro

2. In Viaggio

3. Una Stupida Follia

4. Oltre Ogni Limite

5. Fantastica

6. Cielo Senza Nuvole

7. Settembre

8. Essere Felice

9. Senza Fiato

10. Alla Fine Delle Cose

11. Bedda

12. Outro

Brillante, raffinato e versatile, attraverso la musica, Umano apre il suo cuore al mondo, regalando al pubblico un’avventura “Fantastica” che prende il via quando sappiamo lasciare andare il passato, quando gettiamo a terra rimpianti e resistenze e cominciamo a scorgere il vero inizio, quello che si cela “Alla fine delle cose”.