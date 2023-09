Una festa per i 20 anni a servizio dei tarantini

Una festa per tutta la città. Musica, gioia e degustazioni offerte da una storica realtà del territorio. Martedì 1 agosto, a Taranto, dalle ore 19:00 in poi, in via Salinella 60, l'area antistante L’Orchidea Risto Bar sarà lo scenario in cui si alterneranno Dj set e assaggi di prelibatezze gastronomiche. Un regalo ai tarantini che fa da apripista a una serie di eventi organizzati nell’ambito delle celebrazioni per i 20 anni di attività. Dal 2003, una testimonianza concreta di volontà di investire nel tessuto locale, creare posti di lavoro, alimentare l’economia cittadina e promuovere i prodotti realizzati a chilometro zero. Ogni tarantino, almeno una volta, ha gustato il caffè secondo l’antica miscela sperimentata da Antonio Intermite, o come viene chiamato da tutti «il Signor Antonio». Oppure i cornetti artigianali sfornati dall’esperto in paste lievitate e maestro pinsaiolo Massimo Emiliano Ruggiero.

La tradizione abbraccia l’innovazione con la nuova Visual Identity creata dall’agenzia di comunicazione e grafica Graphilandia: logo, insegna, materiale aziendale, rivisitazione strutturale. Una rinnovata veste che coniuga esperienza, storia e qualità.

«Vogliamo festeggiare con tutta la città i nostri primi 20 anni» commentano Francesca Intermite, amministratrice della società titolare de L’Orchidea, e Massimo Emiliano Ruggiero: «Abbiamo accolto generazioni di tarantini come ospiti e collaboratori, pertanto ci sembra doveroso mettere a disposizione una serie di eventi che possano fortificare il legame stretto con Taranto. Puntiamo sulla nuova veste per lasciare una traccia reale e digitale dell’apporto che, con costanza e determinazione, diamo alla crescita del territorio».