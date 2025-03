Una giornata speciale all’insegna dell’amore e della condivisione

I bambini del plesso di Vena, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno vissuto in questi giorni un’esperienza indimenticabile incontrando gli anziani ospiti nella sede di Maida della Casa Protetta San Francesco di Paola.



Una giornata ricca di emozioni, sorrisi e gioia autentica, che ha unito generazioni in un abbraccio di affetto e spensieratezza.



I piccoli alunni, con la loro energia contagiosa, hanno portato allegria tra gli ospiti della struttura, regalando momenti di puro divertimento e ricevendo in cambio dolcezza e amore da parte degli anziani, che li hanno accolti con grande calore.

Un’esperienza umanamente positiva; meraviglioso osservare il legame che si è creato per l’occasione, in un’atmosfera di reciproca tenerezza e rispetto.



Alla fine della visita è stato chiesto ai bambini cosa avrebbero portato con sé da questa esperienza. Molti hanno raccontato con entusiasmo l’emozione di aver parlato con i "nonnini". Ha colpito particolarmente la dolcezza della piccola Giulia che ha lasciato tutti a bocca aperta. Una nonnina, profondamente emozionata, non è riuscita a trattenere le lacrime, e in quell’istante è bastato un semplice gesto, un abbraccio sincero, per colmare il cuore di calore e affetto.



Un ringraziamento speciale va al direttore della struttura Vincenzo Paone e a tutto il personale dipendente. Un grazie alla dirigente dell’Istituto Comprensivo di Maida Sabrina Grande che si è resa da subito disponibile, insieme alla professionalità e all’affetto degli insegnanti che hanno accompagnato i bimbi in questa emozionante esperienza formativa.



Esperienza che ricorda quanto sia importante creare occasioni di incontro tra diverse generazioni e come l’amore e il rispetto non hanno età. E’ proprio in occasioni come questa che i bambini imparano ancora di più il valore della gratitudine e della memoria, mentre gli anziani ritrovano nei loro sorrisi un’energia nuova.



L’auspicio da parte di tutti gli organizzatori è stato quello che questa giornata sia solo l’inizio di una serie di altri eguali appuntamenti che insegnano dal punto di vista umano a costruire ponti di affetto tra passato, presente e futuro.