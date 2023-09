“Una ragazza per il Cinema” Ecco le selezioni ufficiali. Tutti i dettagli

“Una ragazza per il cinema” Selezioni ufficiali Già iniziate le selezioni in tutta Italia, della 35esima Edizione del Concorso Nazionale di Bellezza e Talento “UNA RAGAZZA PER IL CINEMA”, in vista dell’attesissima Finale Nazionale, che si svolgerà, in Sicilia, nello splendido scenario del Teatro Antico di Taormina, domenica 10 settembre 2023, organizzata dai Patron Antonio Lo Presti e Daniela Eramo.

Sold out al Parco Commerciale “Le Zagare”, domenica 23 luglio 2023, grande spettacolo, in occasione della seconda tappa delle selezioni ufficiali di “Una Ragazza per il Cinema”.

In programma, tra una sfilata e l’altra, in cui le concorrenti si sono contesi l’accesso al palcoscenico del Teatro Antico di Taormina per la Finale Nazionale, anche momenti di spettacolo il noto comico Carmelo Caccamo e il suo esilarante personaggio, “La Signora Santina”. Non sono mancati momenti di danza con l’accademia di Danza “I Have a Dream” di Elisa Percolla.

A condurre la serata, è stata la coppia ormai collaudata, Cristiano Di Stefano e Naomi Moschitta.

Vanno in finale regionale: Arianna D'Amore, 19 anni di Acireale, Gaia Frisciotti 19 anni di Catania, Gaia Di Giorgio 17 anni di Siracusa, Ester Todaro 19 anni di Misterbianco, Asia Daidone 18 anni di Palermo.

Fascia "Le Zagare", Martina Spampinato 17 anni di San Giovanni La Punta).

Invece, va in Finale Nazionale a Taormina: Lorena Luca (Giarre).

REGOLAMENTO NAZIONALE

Leggere con molta attenzione prima di accettare. Grazie.

ART. 1 – PREMESSA

L’associazione culturale Prima Visione con sede Amministrativa e Organizzativa in Catania, Via Etnea 175 – Proprietaria ed esclusivista nazionale del marchio registrato “Una Ragazza Per il Cinema”, diffidandone tutti coloro non autorizzati all’utilizzo del marchio senza concessione.

ART. 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Il Concorso può rappresentare per tutte le partecipanti un trampolino di lancio nel settore del Cinema e della Televisione, della Moda e della Pubblicità, ed è aperto a tutte le : a) Ragazze Italiane e Straniere dai 15 ai 25 anni. b) Ragazze che possiedono eventualmente, ma non necessariamente per la partecipazione al Concorso, predisposizioni artistiche in una qualsiasi categoria dello spettacolo : Canto, Ballo, Recitazione, Pubblicità, Fotogenia, Moda, Portamento ecc. c) Altezza minima di 1.65m.

ART. 3 – ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE GRATUITA

L’iscrizione e partecipazione al Concorso è tassativamente gratuita ed è riservata a tutte le ragazze italiane e straniere che ne faranno richiesta tramite la compilazione del coupon (vedi sito) da inviare via email oppure tramite il nostro agente di zona compilando la scheda partecipanti. Tutto il materiale consegnato foto ecc. non sarà restituito.

ART. 4 – SELEZIONI

Le selezioni si svolgeranno entro una settimana prima della finale. Tale termine potrà essere riaperto secondo esigenze organizzative a discrezione dell’organizzazione.

ART. 5 – RESPONSABILITA’ A TOTALE CARICO DELLE CANDIDATE

L’associazione culturale Prima Visione declina, ora per allora, ogni responsabilità di qualsiasi genere o natura o motivo o causa derivante da incidenti di diversa natura e genere, diretti e/o indiretti, relativi alla partecipazione delle candidate e loro eventuali accompagnatori alle selezioni e/o durante qualsiasi spostamento e/o fase successive del Concorso compreso la Località delle Finali Nazionali.

ART. 6 – NESSUNA SPESA O COMPENSO

Nessuna spesa o quota o compenso o somma di qualsiasi natura sarà richiesta dall’organizzazione alle candidate partecipanti alla selezione, che è del tutto GRATUITA, né le candidate partecipanti potranno vantare spese o compenso o somma di qualsiasi natura verso l’organizzazione.

ART. 7 – RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE

L’ organizzazione non risponde se per cause di carattere tecnico, o di qualsiasi altra natura e/o di forza maggiore dovesse rinviare e/o sospendere lo svolgersi del Concorso in oggetto durante qualunque fase.

ART. 8 – DINAMICHE DELLA SELEZIONE

Nell’ambito delle selezioni, la scelta delle candidate avviene ad insindacabile giudizio della Giuria, mentre L’organizzazione nazionale del Concorso ha la facoltà di ripescare qualche concorrente, se dovesse ravvisare in essa particolari doti artistiche.

ART. 9 – MODIFICHE

L’associazione culturale Prima Visione, responsabile del Concorso, potrà apportare a suo insindacabile giudizio qualsiasi modifica al presente regolamento in qualsiasi fase del Concorso e nessuno, proprio nessuno, potrà appellarsi per qualsiasi motivo o ragione : dalle partecipanti all’organizzazione e/o da chiunque altro, nessuno escluso.

ART. 10 – ARTICOLAZIONE DEL CONCORSO

Il Concorso è articolato tramite selezioni Provinciale, Regionale e Finale Nazionale. Eventualmente, potrà essere organizzata una Semifinale Nazionale se il numero delle candidate finaliste dovesse essere superiore al numero contemplato o per motivi altamente artistici.

ART. 11 – CHI PARTECIPA ALLE FINALI NAZIONALI

Alla Finale Nazionale parteciperanno le prime tre classificate di ogni selezione Regionale . Comunque, per un massimo di 120 ragazze che saranno ospitate dall’organizzazione con sistemazione in camera tripla, quadrupla in regime di pensione completa. Gli eventuali accompagnatori dovranno provvedere a loro spese a pagarsi vitto e alloggio. LE SPESE DI VIAGGIO SONO TASSATIVAMENTE A CARICO DELLE FINALISTE NAZIONALI.

ART.12 – CON L’ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

La concorrente cede per ogni effetto il diritto di utilizzo del proprio nome, della propria immagine per attività di promozione del medesimo e quelle connesse di promozione o pubblicità di prodotti, servizi pubblicitari per gli sponsor nazionali legati al concorso.

ART. 13 CON L’ACCETTAZIONE DEL TITOLO NAZIONALE

“Una Ragazza Per Il Cinema”, la vincitrice cede in esclusiva all’associazione culturale Prima Visione, con libera e incondizionata facoltà di subcessione o concessione a terzi, ogni diritto di utilizzo del proprio nome, della propria immagine, fino al 31 Dicembre dei due anni successivi alla elezione.

ART. 14 – DIRETTIVA IMPORTANTE

Tutte le candidate partecipanti al presente CONCORSO concedono ora per allora irrevocabilmente l’utilizzo dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs n.196/2003.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

