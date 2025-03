Una spirale blu nei cieli d’Europa: il mistero svelato è targato SpaceX. I dettagli

Il fenomeno visibile anche in Italia è stato causato dai motori del razzo Falcon 9 durante una manovra di rientro controllato nell’atmosfera.

Una spirale luminosa e surreale ha affascinato centinaia di osservatori in tutta Europa nella serata di ieri, attirando l’attenzione di curiosi, astrofili e semplici passanti. Il fenomeno, visibile per alcuni minuti nei cieli del Nord Italia e di altri Paesi europei, ha scatenato reazioni sui social, ipotesi fantasiose e un immediato senso di meraviglia.

Ma niente UFO, né eventi paranormali: si tratta di un evento perfettamente spiegabile e di origine umana, causato dalla manovra di rientro del secondo stadio di un razzo Falcon 9 della compagnia SpaceX, lanciato dalla Florida.

Cosa è successo davvero sopra i nostri cieli?

Il razzo Falcon 9 è decollato alle 18:48 (ora italiana) dal celebre sito di lancio di Cape Canaveral, in Florida. L’obiettivo della missione era portare in orbita un satellite militare. Ma è stata la manovra successiva, avvenuta quando il razzo ha sorvolato l’Europa, a creare lo spettacolare effetto nel cielo.

Il secondo stadio del razzo, come da procedura, ha effettuato un’accensione dei motori per il rientro controllato nell’atmosfera. In quel momento, complice la particolare incidenza della luce solare ad alta quota, i gas di scarico si sono espansi in modo spettacolare, generando una spirale azzurra visibile anche da terra.

Le immagini dall’Italia: la spirale vista dall’Osservatorio di Lignan

Tra gli scatti più suggestivi, quelli realizzati da Luca Montani presso l’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta, a Lignan. Le foto mostrano chiaramente la spirale luminosa che si staglia nel cielo scuro, regalando un’immagine che sembra uscita da un film di fantascienza.

L’evento ha avuto un’eco immediata online, con centinaia di condivisioni, commenti e anche qualche timore infondato. Ma gli esperti assicurano: non c'è alcun pericolo. Fenomeni simili si sono già verificati in passato in varie parti del mondo, soprattutto in concomitanza con lanci spaziali.

Un fenomeno raro ma spiegabile

Secondo gli astronomi, la combinazione tra quota elevata, gas espulsi e luce solare radente è ciò che rende visibili queste spirali, che si disperdono rapidamente e non rappresentano alcun rischio per la popolazione o per l’ambiente.

SpaceX, fondata da Elon Musk, è nota per l’elevato numero di missioni spaziali, molte delle quali prevedono manovre complesse come quelle viste ieri. E proprio la trasparenza del cielo e la tempistica perfetta hanno reso visibile ciò che solitamente rimane nascosto ai nostri occhi.

La natura sa ancora stupirci, anche quando la mano è dell’uomo. La spirale blu apparsa nei cieli europei non è altro che l’effetto spettacolare di una tecnologia spaziale avanzata, che per qualche minuto ha trasformato il cielo in un’opera d’arte cosmica. E, chissà, forse anche in un’occasione per guardare in alto e lasciarsi affascinare.