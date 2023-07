Unità e autonomia: la sfida politica della Presidenza ANCi Calabria secondo il Sindaco Fiorita

Presidenza Anci . Fiorita: “il nodo non è elettorale ma politico. L’anci ha bisogno di unità e soprattutto autonomia”

“La richiesta di una presidenza unitaria e istituzionale per Anci Calabria è venuta dai sindaci delle più importanti città calabresi, quattro capoluoghi di provincia su cinque, tra cui il capoluogo di regione, ma soprattutto dai più popolosi centri. Tutti assieme rappresentano mezzo milione di abitanti, ma – quel che più conta – il 90% delle funzioni politiche, amministrative, economiche, sociali e culturali della Calabria. È stata un richiesta bipartisan, se è vero che tra i firmatari, in prevalenza di centrosinistra, figurano anche i primi cittadini di amministrazioni di centrodestra e civiche.

Viene difficile immaginare l’elezione di un presidente dell’Anci al di fuori del consenso delle più importanti realtà comunali della regione, senza per questo nulla togliere all’importanza dei Comuni di media e piccola dimensione. Una forzatura che non tenesse conto di questa richiesta unitaria indebolirebbe la futura azione dell’Anci che ha invece bisogno di unità e soprattutto autonomia dagli altri livelli di governo, a cominciare dalla Regione.

Il nodo, dunque, non è elettorale, ma politico. Crediamo che a nessuno convenga perseguire una presidenza non condivisa dalla quasi totalità delle grandi città calabresi e che quindi nascerebbe più che azzoppata. Sono certo che nessuno si assumerà la responsabilità di spezzare sul nascere la possibilità di dare all’Associazione una guida unitaria, condivisa e in grado di rappresentare l’intero sistema dei Comuni davanti a sfide molto ardue, a cominciare dal PNRR e dall’autonomia differenziata”.

Nicola Fiorita, sindaco