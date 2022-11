Uomini e donne di pace: da San Francesco a Papa Francesco

Domani domenica 6 novembre “Uomini e donne di Pace” è il filo conduttore della nuova puntata di “Fatti per il cielo” trasmissione condotta da don Francesco Cristofaro e in onda alle 8:40 e 15:30 su Padre Pio Tv. Ch 145. Ne parleranno don Gianluca Coppola parroco della parrocchia Maria Immacolata di Portici (NA) e Claudio Venditti responsabile per la diocesi di Catanzaro-Squillace dell’Ufficio Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato.



Il Vangelo che sempre illumina ,“Beati gli operatori di Pace”, ci chiama ad essere personalmente e comunitariamente ogni giorno costruttori di pace, custodendola nel cuore e donandola. Seguendo le orme e la testimonianza da San Francesco d’Assisi a Papa Francesco, viene un deciso invito a non arrendersi alla logica della guerra e delle discordie.

La guerra consuma la ragione e la vita delle persone e spinge a un intollerabile crescendo di morti e devastazioni che sta rendendo il mondo più povero e insicuro. E allora occorre riprendere il dialogo perché le armi devono fermarsi. Questo è l’invito forte che ne scaturisce. Il “mai più la guerra, mai più la guerra” di San Giovanni Paolo II è tremendamente attuale! Una puntata che apre il cuore alla speranza.