US Catanzaro. Andrea Fulignati svela i segreti del successo del Catanzaro: “la vittoria a Genova è solo l'inizio”

Da difesa e attacco all'importanza dei tifosi e dei giovani: il portiere del Catanzaro parla del presente e del futuro della squadra in una conferenza stampa esclusiva

CATANZARO, 3 OTTOBRE - Dopo una vittoria straordinaria a Genova, il portiere del Catanzaro, Andrea Fulignati, ha parlato della sua squadra, del campionato e dei tifosi in una conferenza stampa emozionante.

Un trionfo memorabile

"La vittoria a Genova è stata bellissima, ma non la metterei tra le migliori," ha detto Fulignati, sottolineando che la Sampdoria è una squadra attualmente in difficoltà. "Abbiamo trovato una Samp molto in difficoltà, sia con poca fiducia e in difficoltà anche come momento di classifica ed inizio campionato."

Difesa e attacco: un equilibrio da trovare

Fulignati ha parlato anche delle difficoltà difensive della squadra, attribuendole alla qualità degli avversari in Serie A. "La qualità è differente; gli avversari che affrontiamo spesso mezzo centimetro che lasci ti ci fanno gol," ha detto. Tuttavia, ha notato che la squadra sta facendo progressi, come dimostrato dalla partita contro la Sampdoria.

Giovani in crescita

Il portiere ha elogiato i giovani della squadra, sottolineando che stanno facendo "grossi passi avanti". Ha menzionato che il tempo e la continuità nei risultati sono fondamentali per il loro sviluppo.

Tifosi: Il dodicesimo uomo

Fulignati ha avuto parole di elogio anche per i tifosi. "Sono fantastici. Entrare a Genova e vedere il settore nostro che cantano è pieno così è orgoglio per noi, orgoglio per Catanzaro, per la società e per la città," ha detto.

Prossimi passi

Guardando al futuro, Fulignati ha detto che la squadra è già concentrata sulla prossima partita contro il Sud Tirol. "È una squadra esperta, forte fisicamente. Per noi sarà una bella prova," ha concluso.

Di seguito il video commento completo della conferenza stampa di Andrea Fulignati



Leggi anche

Calcio. Giuseppe Ambrosino dell'US Catanzaro: "emozioni e aspettative per la stagione in corso" Video