Calcio. Giuseppe Ambrosino dell'US Catanzaro: "emozioni e aspettative per la stagione in corso" Video

Dopo un inizio di stagione segnato da un infortunio, il giovane talento è tornato in campo e condivide le sue emozioni e aspettative per la stagione in corso. Giuseppe Ambrosino "Sono molto contento di aver iniziato il mio campionato"

CATANZARO, 4 OTT. - Giuseppe Ambrosino, il giovane talento dell'US Catanzaro, ha finalmente fatto il suo esordio in Serie B, e che esordio! In conferenza stampa, il calciatore ha condiviso le sue emozioni e aspettative per la stagione in corso.

L'esordio

Ambrosino ha esordito in uno stadio ultra gremito a Genova contro la Sampdoria, contribuendo alla vittoria della sua squadra. "Lo stadio era qualcosa di pazzesco. C'era tanta gente, e i nostri tifosi erano molti e si sono fatti sentire. Dobbiamo ringraziarli," ha detto il giovane attaccante.

Il Ritorno dopo l'infortunio

Il calciatore ha iniziato l'anno con un infortunio che lo ha tenuto fuori per quasi due mesi. "Sono molto contento di aver iniziato finalmente il mio campionato," ha affermato Ambrosino.

L'adattamento alla squadra

Nonostante sia arrivato un po' in ritardo nel mercato, Ambrosino ha dimostrato di sapere come integrarsi con i suoi nuovi compagni di squadra. "Con i compagni mi sono trovato subito bene. Sapevo che questo era il posto giusto per me, per la gente, per la squadra, e per lo staff. Ho avuto subito un ottimo rapporto con tutti," ha spiegato.

Aspettative per la stagione

Quando gli è stato chiesto quanto tempo ci vorrà per vedere il "vero Ambrosino", ha risposto: "Dopo la sosta dovrei essere quasi al 100%. Mi aspetto di fare bene e darò il massimo per la squadra."

Il Supporto dei tifosi

Ambrosino è stato colpito dalla passione dei tifosi di Catanzaro. "Sono dei tifosi caldissimi, la piazza è calda e mi piace. Dobbiamo ringraziarli per questo inizio di campionato," ha detto.

Il numero di maglia

Infine, sul numero di maglia 70, Ambrosino ha spiegato: "Il mio numero preferito è il 10, e il 70 esteticamente è quello che gli assomiglia di più."

Con un inizio così promettente, sia i tifosi che la squadra hanno grandi aspettative per il giovane talento. Sarà interessante vedere come si sviluppa la sua stagione e quale impatto avrà sull'US Catanzaro.

Di seguito il video completo della conferenza stampa del calciatore del Catanzaro Giuseppe Ambrosino



