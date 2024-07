Calcio. Pisa-Catanzaro 2-2. Pari emozionante con rimpianti giallorossi. (Highlights)

PISA, 26 APR - Grande spettacolo all’Arena Garibaldi. Prima avanti il Catanzaro quindi si rifanno sotto nel finale di gara i padroni di casa per un 2-2 pirotecnico con qualche rimpianto per i giallorossi avanti due volte.

Pronti via e arriva la prima rete stagionale del centrocampista giallorosso Simone Pontisso che colpisce al volo, col destro, sul puntuale corner di Vandeputte senza dare scampo a Nicolas in una selva di gambe. Il Pisa non ci sta e si butta a capofitto in avanti. Al 12’ Canestrelli serve D’Alessandro ma il suo diagonale si perde sul fondo e pochi istanti dopo Fulignati si distende alla sua sinistra sulla conclusione di Beruatto rifugiandosi in corner. Alla mezzora Scognamillo mette in corner un destro pericoloso di Barbieri, quindi al 32’ Arena costringe Fulignati alla respinta di pugno. Sul finire di tempo (43’) il colpo di testa di Valoti termina sul fondo.

Ripresa col Pisa ancora in avanti alla ricerca del pareggio e già al 1’ la traversa di Bonfanti salva i giallorossi, quindi Marin conclude debolmente pochi istanti dopo. All’11’ Fulignati blocca la conclusione di Barbieri, mister Vivarini per cercare di dare respiro a tutta la squadra chiama in campo Iemmello e Pompetti e la mossa porta quasi immediatamente frutti col baricentro che si alza ed il raddoppio di Ambrosino che sfrutta il secondo assist della serata di Vandeputte. Il Pisa accusa il colpo e perde lucidità con Aquilani che effettua tre cambi. Fulignati è costretto a cedere sul colpo di testa di Moreo, neo entrato, sugli esiti del nono corner nerazzurro riaprendo la partita. Il pareggio pisano arriva sulla conclusione di Marin leggermente sporcata da Pompetti. In 7’ i padroni di casa completano la rimonta col Catanzaro che accusa il colpo. Nel finale qualche apprensione per i giallorossi ma il risultato non cambia dopo il corposo recupero. E’ 2-2 al termine di una gara ben giocata da entrambe le formazioni.

Carlo Talarico

Il tabellino:

PISA-CATANZARO 2-2

MARCATORI: 2’ pt Pontisso (C), 18’ st Ambrosino (C), 29’ st Moreo (P), 36’ st Marin (P)

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Canestrelli, Caracciolo, Beruatto; Esteves (35’ st Tourè), Marin (39’ st De Vitis); Arena (27’ st Tramoni M.), Valoti (27’ st Mlakar), D’Alessandro; Bonfanti (27’ st Moreo). A disp.: Loria, Hermannsson, Tramoni L., Torregrossa, Masucci, Calabresi, Piccinini. All.: Aquilani.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm (1’ st Oliveri), Brighenti (38’ st Veroli), Antonini, Scognamillo; Sounas, Petriccione, Pontisso (14’ st Pompetti), Vandeputte; Biasci (14’ st Iemmello), Ambrosino (30’ st Brignola). A disp.: Sala, Borrelli, Krajnc, Verna, Brignola, Donnarumma. All.: Vivarini.

ARBITRO: Gualtieri di Asti.

Guardalinee: Imperiale e Ceccon.

Quarto uomo: Scatena.

Var: Gariglio. Avar: La Penna.

ESPULSI: nessuno.

AMMONITI: Caracciolo (P), Pontisso (C), Situm (C), Valoti (P), Esteves (P), Ambrosino (C).

NOTE: spettatori 8.525 (600 nel settore ospiti). Angoli: 10-3 per il Pisa. Recupero: pt 1’, st 7’.





Il Video commento e interviste post-partita del tecnico dopo Pisa - Catanzaro 2-2







Gli highlights di Pisa Vs Catanzaro 2-2