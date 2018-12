Usa: "Allarme Bomba" evacuata sede Facebook

MILANO, 12 DICEMBRE - La sede Facebook di Menlo Park e' stata evacuata per un allarme bomba. Lo riferiscono i media locali. La polizia e' arrivata sul posto dopo una telefonata anonima che metteva in guardia da una bomba nel campus di Facebook a Menlo Park, in California. Dopo l'evacuazione di alcuni edifici, gli agenti hanno perquisito l'area ma hanno riferito di non aver rinvenuto nessun pacco sospetto.