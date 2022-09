Usa-Iran: raid Teheran senza vittime. Oggi camera americana vota contro guerra

TEHERAN 9 GEN - Sembra rientrare l'escalation del conflitto tra Usa e Iran. L'attacco missilistico di Teheran contro due basi americane in Iraq in risposta all'uccisione di Solemaini fa pochi danni e nessuna vittima.



Trump ribadisce che "tutte le opzioni restano sul tavolo", ma per il momento annuncia solo nuove sanzioni contro gli interessi iraniani. Oggi la Camera americana vota comunque un progetto di legge per impedire al presidente Usa di fare la guerra a Teheran. Giallo intanto sullo schianto in Iran di un aereo ucraino con 176 a bordo, tutti morti.