Usa: tempesta d'inverno, New York -57 gradi, in arrivo lo 'snowmaggedon' apocalisse di neve, 2300 i voli cancellati, i dettagli

Usa: tempesta d'inverno, New York dichiara stato d'emergenza In arrivo lo 'snowmaggedon', in Wyoming -57 gradi

Negli Usa l'hanno già battezzata "Snow apocalipse", apocalisse di neve, o "l'Armageddon" di neve ed i governatori di 7 stati hanno proclamato lo stato di emergenza, un mix di tempeste di neve unite al vortice polare, porteranno - si prevede - temperature record, fino a meno 57 gradi in Wyoming: nevicate brutali anche a Nord di New York, tanto che sono stati sospesi o cancellati circa 2mila voli interni e internazionali per quella che i meteorologi americani hanno definito una "tempesta unica nella generazione". Lo stato di New York ha dichiarato lo stato di emergenza.

Biden: "Non è una nevicata normale"

Ed è addirittura Joe Biden a mettere in guardia la popolazione: "Questo non è un giorno di neve come quando eravamo bambini - così il presidente - è una cosa seria", e poi avverte: "'Fate attenzione, seguite le indicazioni, non è nevicata normale".

Wyoming: "Temperatura scesa da 6 gradi a -16 in un'ora"

In Ohio, la temperatura dovrebbe scendere a -17, e ieri in Wyoming la colonnina di mercurio è passata all'ora di pranzo, da 6 gradi a -16 nel giro di un'ora, mentre sono stati registrati -11 gradi a Dallas, in Texas: la Guardia nazionale verrà schierata in molti Stati, dal Colorado al Connecticut, dal Kentucky al Maryland, Missouri, North Carolina e Oklahoma. Dai prodromi della tempesta degli scorsi giorni, già i primi danni e incidente: almeno tre persone in Kansas e due in Oklahoma sono rimaste uccise in incidenti stradali che sembravano essere collegati alla tempesta ed alle condizioni della strada.

Natale “forse il più freddo degli ultimi 40 anni”

I meteorologi parlano di un evento climatico che "si verifica una volta in una generazione": più di 90 milioni di americani in 37 Stati sono sotto l'allerta meteo e circa l'80% degli Stati Uniti, potrebbe sperimentare temperature ben sotto lo zero, anche nel sud.

Più di 300 chilometri dell'Interstate 90 - l'autostrada che passa nel nord degli Stati Uniti - chiusi per vento forte e bufere di neve, cancellati o ritardati migliaia di voli sia interni che internazionali in arrivo o in partenza dagli Stati Uniti. (Rai news)