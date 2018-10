Usa: Trump, l'Ue e' un nostro nemico

WASHINGTON, 15 LULIO - Il presidente statunitense Donald Trump considera l'Ue "un nemico" degli Usa. Lo ha detto in un'intervista alla catena televisiva americana nel suo golf club di Turnberry, in Scozia, prima di partire per Helsinki. "Bene, credo che abbiamo molti nemici.



Considero l'Unione europea un nemico per quel che ci fanno nel commercio. No lo si penserebbe dell'Unione europea, pero' e' un nemico".



Trump ha usato la parola "foe", che in inglese ha il senso di avversario ma anche di nemico ma con una sfumatura piu' attenuata rispetto al termine "enemy" che indica in nemico anche sul piano militare.