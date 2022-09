Uscito 'Stadi', il nuovo singolo di Kobra MC

“Stadi”. Questo il titolo del nuovo singolo di Keven La Croce, in arte Kobra MC, uscito ieri 25 settembre 2022. Si tratta di un brano molto espressivo caratterizzato principalmente da suoni aggressivi e liriche taglienti dove l'artista esprime tutte le sue esperienze e disagi che si riuniscono nel silenzio, e attraverso di esso, si costruisce una corazza empatica verso chiunque e soprattutto per se stesso.

Keven La Croce , conosciuto come “Kobra Mc”, è un rapper di classe 99 . Si appassiona alla musica quando aveva 13 anni spaziando in maniera vasta fra i folti generi musicali ma quello che più lo colpisce è il Rap, pur non avvicinandosi sin da subito.

Kobra MC partecipa a diverse trasmissioni televisive, concorsi e manifestazioni locali, regionali e nazionali suscitando l’interesse di diverse case discografiche e trovando la collaborazione con “Terre Sommerse” dove, nel 2014, esce il suo primo singolo intitolato “La vita è” brano che precede l’uscita del suo primo EP non ufficiale intitolato “Rime Sparse”.

Successivamente viene chiamato come ospite al “Taormina Film Festival” .



Qualche anno dopo, nel 2017, si esibisce all’Hip Hop Connection, evento situato a Plaesano, nel reggino, nella quale riesce ad aprire la serata ad artisti come: Easy One , Ice One , Don Diegoh E Dope One

Nel 2018 pubblica su Spotify e vari distributori digitali “Arbok Mixtape” preceduto da due video su YouTube: “ArboK” e “Tutti con la storia, sostenuto dal progetto “Artista Per Passione”, progetto creato dall'istituto ITCXXIVMAGGIO SOC.COOP. di Taormina, contenente varie collaborazioni con artisti locali e presentandolo su diversi palchi come lo stadio Nicola Ceravolo a Catanzaro.

Partecipa al contest regionale di freestyle “ The Ring” classificandosi al secondo posto.



Nel 2019 non pubblica nulla di ufficiale poiché si dedica nell’effettuare live nelle varie località in cui viene chiamato; concorre in vari contest e concorsi come il Tour Music Fest che lo vede classificato alla quarta posizione nella categoria “Rapper” durante la finale nazionale.



Sempre nel 2019 riesce a condividere il palco con uno dei suoi artisti preferiti, Claver Gold.

Nel 2020, pubblica una collaborazione con Kiasso, intitolata ‘140Thunder’.

L’anno successivo, con lo stesso artista, fanno uscire ‘Istanti’; inoltre, collabora con Alieno, artista romano, nella traccia “ Stupefatto”.

Successivamente continua a partecipare sempre a diversi eventi senza però pubblicare altri lavori ufficiali.