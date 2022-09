Vacanza in Sardegna: come raggiungerla e quali località visitare

La Sardegna è la seconda isola più grande per estensione del Mar Mediterraneo, seconda solamente alla Sicilia. Si tratta sicuramente di una regione speciale, destinazione ambita per poter trascorrere un periodo di relax, specialmente nei mesi estivi. Non è un caso se la cosiddetta Costa Smeralda rappresenta una delle destinazioni più rinomate del Mediterraneo, non solo dai comuni mortali ma anche e soprattutto delle personalità del jet set.

Come raggiungere la Sardegna

Essendo un’isola, i mezzi per poter raggiungere la Sardegna sono essenzialmente due: aereo o traghetto. Tuttavia, grazie allo sviluppo tecnologico, da anni è possibile raggiungere l’isola anche con il proprio mezzo di trasporto (ad esempio macchina, moto, camper ecc.), imbarcandolo sul traghetto. Quest’ultimo infatti rappresenta la soluzione più comoda per raggiungere la Sardegna, la durata della tratta varia a seconda del porto di partenza, potrebbero essere necessarie addirittura 15 ore per raggiungere l’isola. In ogni caso, come sopra accennato, se si ha intenzione di utilizzare il proprio mezzo di trasporto sull’isola, potrai imbarcare la tua macchina per la Sardegna direttamente sul traghetto e avere la più totale libertà di movimento una volta raggiunta la terra ferma.

Cosa visitare durante la vacanza

Non è un mistero che la Sardegna rappresenta una terra ricca di storia e di cultura, sul suo territorio infatti ci sono migliaia e migliaia di opere, paesaggi, strutture da visitare. Sul territorio sardo infatti c’è una sorta di dialogo continuo tra la natura (spiagge paradisiache, luoghi incontaminati, ampie zone verdi) e centri urbani sparsi in tutto il territorio. Questo di fatto permette ai turisti di conciliare al meglio le proprie esigenze.

Cagliari

Una delle zone da visitare assolutamente è sicuramente Cagliari, la città infatti ospita quella che è considerata come una delle spiagge più belle in assoluto della Sardegna, ovvero il Poetto, meta estiva di migliaia di turisti ogni anno. Cagliari inoltre è la meta ideale per tutti coloro che sono affascinati dalla storia e dalla cultura, sulle sue terre infatti ci sono tracce di tantissimi popoli: Fenici, Romani, Bizantini, Genovesi, Spagnoli, Piemontesi e molti altri ancora. Alcune delle testimonianze più emblematiche dell’influenza romana sul territorio sardo sono sicuramente l’Anfiteatro, la Grotta della vipera e la villa di Tigello.

La spiaggia rosa

Un’altra tappa obbligatoria da fare durante la vacanza in Sardegna è la cosiddetta spiaggia rosa. Si tratta di una vera e propria spiaggia caratterizzata dalla sabbia rosa ubicata nella zona sud est dell’isola di Budelli. Il motivo del suo colore particolare è la presenza nella sabbia di particolari gusci calcarei di Minacina miniacea, un protozoo foraminifero.

Alghero

Alghero è una località caratterizzata da altissime mura suggestive ed un lungomare panoramico disegnato da colui che ha ideato le celebri Ramblas a Barcellona. Alghero è vicinissima a spiagge magnifiche: Capo Caccia (consigliata a tutti coloro che adorano fare le escursioni naturalistiche) e la Spiaggia delle Bombarde (famosissima per le sue acque fresche anche nei mesi più caldi dell’anno). Alghero inoltre è vicina anche alle stupende rovine del porto romano di Tharros.