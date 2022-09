Vaccini: Figliuolo, la campagna andrà avanti in modo capillare. Saremo aderenti alle esigenze di Regioni e Province autonome.

ROMA, 21 SET - La campagna vaccinale coprirà anche "l'ultimo miglio: bisogna continuare con un progetto di capillarizzazione per poter essere aderenti alle esigenze dei nostri utenti, ossia le Regioni e le Province autonome".

È quanto dichiarato dal commissario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, in occasione della consegna alla. struttura commissariale da parte di Iveco Defence Vehicles e G.G.G. di un veicolo multiruolo con allestimento per il trasporto di vaccini. "Ben venga questo mezzo per portare i vaccini in tutta Italia. Mezzi come questo possono contribuire a fare arrivare i vaccini al momento giusto nel posto giusto" ha osservato Figiuolo.