Vaccini: virologa Bari, non banalizzare influenza

BARI, 11 OTT - "Le vaccinazioni sono uno strumento fondamentale di prevenzione e in proposito il sito www.vaccinarsinpuglia.org è nato proprio contro la disinformazione dei vaccini e spiega invece quanto siano utili e ci proteggono nei confronti delle malattie infettive. Si banalizza molto l'influenza come malattia ma in realtà ogni anno causa decine di migliaia di decessi, ricoveri e ospedalizzazioni".

Lo afferma la responsabile del laboratorio di Epidemiologia Molecolare e sanità pubblica del Policlinico di Bari, il principale laboratorio impegnato nell'emergenza coronavirus, Maria Chironna.

Chironna, assieme ad altri operatori sanitari, è stata presente con uno stand nella Fiera del Levante di Bari per sensibilizzare i cittadini a vaccinarsi. "Quest'anno - spiega Chironna - il vaccino ha un ulteriore valore aggiunto perché nell'anno della pandemia avere due virus che hanno caratteristiche in comune è un grosso problema perché impatta notevolmente sul servizio sanitario nazionale. Quindi la vaccinazione serve a decongestionare gli ospedali e i pronto soccorsi che invece devono essere pronti e attrezzati per poter eventualmente far fronte a soggetti con Covid 19 che dovessero aver bisogno di terapie intensive.

Riservare le unità operative al Covid è prioritario e vaccinando i soggetti a rischio eviteremmo l'accesso alle strutture ospedaliere di soggetti con l'influenza".