Vaccino: Figliuolo, evitare sprechi somministrando dosi a soggetti disponibili

ROMA, 15 MAR – Il commissario straordinario per l’emergenza generale Francesco Paolo Figliuolo ha firmato una nuova ordinanza che dispone che “in sede di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2 richiamato in premessa, le dosi di vaccino eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate, per ottimizzarne l’impiego evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento, secondo l’ordine di priorità individuato dal menzionato Piano nazionale e successive Raccomandazioni”. (Agenzia Dire)