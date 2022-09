Vaccino Oxford: in India sospesi test su Covishield. Serum Institute di Pune segue partner nello studio vaccino.

Il Serum Institute of India annuncia che sospenderà in tutta l'India i test clinici del vaccino Covishield, elaborato nei laboratori di Pune in collaborazione con lo Jenner Institute dell'Università di Oxford e la farmaceutica AstraZeneca.

Ieri la Drug Controller of India aveva chiesto al Serum Institute, il più grande produttore di vaccini al mondo, di mettere immediatamente in pausa la sperimentazione dopo che l'Astra Zeneca l'ha bloccata martedì, dopo una grave reazione negativa riscontrata su un volontario.

L'Istituto informa che lo stop resterà in vigore in India fino a quando l'AstraZeneca non riprenderà i test e informa che nel Paese, sinora, non è stata registrata alcuna reazione avversa nei volontari.