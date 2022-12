Il mondo del web offre oggi delle ottime opportunità a tutti coloro che intendono mettere in vendita qualcosa e trovare acquirenti interessati in breve tempo. Lo shopping online sta infatti andando alla grande e vale la pena approfittarne. Questo vale anche nel caso in cui si volesse mettere in vendita qualcosa di valore, come un gioiello di pregio o addirittura un diamante. Le opportunità di guadagno, nel mondo del web, non mancano di certo al giorno d’oggi: basta sapere dove cercarle e come cogliere le migliori.

Vediamo allora insieme come vendere gioielli online e riuscire a trovare le offerte più vantaggiose.

Vendere gioielli online: come ottenere la giusta valutazione

Quando si decide di mettere in vendita un gioiello, l’aspetto più complicato riguarda la sua valutazione. È infatti importante risalire al valore effettivo della pietra preziosa o del diamante, perché altrimenti si rischia di svenderlo o di proporlo sul mercato ad una cifra eccessivamente alta. In quest’ultimo caso, sarà praticamente impossibile trovare degli acquirenti interessati e non è mai una buona cosa lasciare in vendita un gioiello per troppo tempo. Non si tratta dunque esclusivamente di trovare la migliore offerta: ci si deve preoccupare, prima di tutto, di ottenere una valutazione seria e professionale dei propri gioielli.

Al giorno d’oggi esistono marketplace come Auctentic.com che offrono anche tale servizio: non consentono solo di mettere in vendita i gioielli usati ma anche di ottenere una stima accurata ed affidabile del loro effettivo valore. Auctentic si affida agli istituti gemmologici più famosi del mondo, come IGI e GIA, dunque è in grado di effettuare valutazioni estremamente serie.

Vendere gioielli online: come trovare la migliore offerta

Una volta chiarito il valore dei propri gioielli, bisogna preoccuparsi di trovare un canale di vendita online che offra buone prospettive di guadagno. Anche in questo caso, i marketplace specializzati del settore come Auctentic.com sono un punto di riferimento che vale la pena prendere in considerazione. Non si corrono rischi, si può contare su un servizio professionale e si ottengono spesso anche delle ottime offerte.

Se prendiamo ad esempio Auctentic, questo marketplace una volta effettuata la valutazione dei gioielli usati propone subito un’offerta d’acquisto. Se la si accetta, si ha la possibilità di ricevere l’accredito immediato, nel giro di pochissimi giorni. In caso contrario, esistono altre opzioni come quella di mettere all’asta i propri gioielli.

Mettere all’asta i propri gioielli usati

Mettere all’asta i propri gioielli usati è senza dubbio un’opzione da prendere in considerazione, ma è importante prestare una certa attenzione. Non tutti i portali online sono affidabili infatti ed il rischio di brutte sorprese o addirittura truffe non va mai sottovalutato. Anche in questo caso, Auctentic.com rappresenta un ottimo canale perché tale marketplace offre anche la possibilità di mettere all’asta i propri gioielli. Alle aste di Auctentic possono partecipare esclusivamente compratori professionali e qualificati, sono previste regole ben precise e dunque non si corrono rischi. Si possono però concludere degli ottimi affari se si trovano gli acquirenti giusti, quindi vale la pena fare un tentativo.