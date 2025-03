Venerdì 28 marzo il Congresso Filca Cisl Calabria (9,30 T-Hotel Lamezia)

Si terrà il prossimo venerdì 28 marzo, presso il T-Hotel di Lamezia Terme con inizio alle 9,30, il XIV Congresso Regionale della Filca Cisl Calabria, dal titolo “Il coraggio della partecipazione”.

L’evento rappresenta un momento cruciale di confronto e programmazione per il sindacato che tutela i lavoratori del settore edile, affrontando temi chiave come la sicurezza sul lavoro e lo sviluppo delle infrastrutture.

Dopo la relazione introduttiva di Christian Demasi, Segretario Generale della Filca Cisl Calabria, interverranno Giuseppe Lavia, Segretario Generale della Usr Cisl Calabria e, per le conclusioni, Enzo Pelle, Segretario Generale della Filca Cisl Nazionale.



Lo slogan scelto per l’evento, “Edificare il presente, progettare il futuro”, evidenzia la necessità di un impegno concreto per garantire ai lavoratori condizioni di sicurezza sempre più elevate e per promuovere una contrattazione efficace, capace di assicurare un lavoro di qualità.

Al centro del dibattito, dunque, le politiche di prevenzione degli infortuni nei cantieri, l’ammodernamento delle infrastrutture e il ruolo della contrattazione collettiva come strumento di tutela e valorizzazione dei lavoratori.