Versilia: costituito il primo AS Roma Club della costa Toscana

Si è costituito ufficialmente venerdì 5 maggio a Viareggio (Lucca) il Versilia As Roma Club. Una cinquantina di tifosi giallorossi si sono dati appuntamento al ristorante Leblon in Darsena per dare via al primo Roma Club affiliato all’Associazione Italiana Roma Club della costa toscana.



Nel corso della prima riunione costitutiva gli associati hanno votato e scelto il nome del club e il logo che li rappresenterà e che sarà riportato sullo striscione ufficiale, assieme a quello dell’Airc. Tra gli obiettivi del club: creare una comunità di tifosi giallorossi in Versilia, tifare assieme i colori del cuore nella sede del club ma anche a Roma e in trasferta organizzando pullman, organizzare eventi benefici. Nel corso della serata, nata per iniziativa di Luciano Del Corto, è stato anche votato il consiglio direttivo del club. Ne fanno parte lo stesso Luciano Del Corto, Fabio Ragona, Alessandro Battaglia, Marco Pomella, Tiziano Neroni, Davide Di Bernardi, Matteo Di Giovanale, Andrea Bertagna e Simone Pucci. Il club è aperto a raccogliere altre adesioni: info per mail a [email protected]



Soci fondatori del Roma Club Versilia sono: Lorenzo Checchi, Massimiliano Celli, Luca Bertuccelli, Edoardo Berti, Christopher Bertagna, Andrea Bertagna, Samanta Benedetti, Alberto Battaglia, Alessandro Battaglia, Francesco Di Bernardi, Davide Di Bernardi, Eleonora Del Zoppo, Silvano Del Zoppo, Nicola Del Corto, Luiciano Del Corto, Alessandro Del Corto, Roberto Garuti, Alberto Galli, Simone Galli, Daniele Francesconi, Alvise Franceschini, Roberto Franceschini, Fabrizio Di Vincenzo, Christian Di Vincenzo, Dario Di Lernia, Matteo Di Giovenale, Andrea Di Giovenale, Roberto Di Crisci, Paola Ossoni, Samuele Neroni, Tiziano Neroni, Daniele Matronola, Mandolini Guido, Eugenio Maffei, Luigi Lucignano, Alberto Lombardi, Alice Lepore, Francesco Gianetti, Niccolò Ragona, Fabio Ragona, Cristian Ragona, Simone Pucci, Fabrizio Pucci, Marco Pomella, Monica Unti, Alessio Faggioli, Giulio Vecciani, Fabio Venturini, Daniele Vecciani e Cesare Vallesi.



Il direttivo del Roma Club Versilia si riunirà entro 15 giorni per assegnare le varie cariche tra cui quella del presidente del club.