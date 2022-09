Verso il coprifuoco a Parigi. Londra vara Lockdown a 3 livelli. Allarme in Europa, criteri Ue per classificare aree a rischio

Cresce intanto l'allarme in Europa, con il governo francese che studia un coprifuoco serale a Parigi sul modello di Berlino e Francoforte, mentre il premier britannico Johnson si appresta a introdurre un lockdown differenziato per aree. Locali e palestre chiusi a Liverpool.



L'Oms si dice preoccupata per l'aumento delle ospedalizzazioni in Francia e Regno Unito. L'Ue vara criteri condivisi per definire le aree a rischio che saranno classificate secondo colori in base alla gravità dell'epidemia. La Repubblica Ceca chiude bar e ristoranti, stretta in Croazia.