Vienna: intensa e partecipata serata con il cinema sociale dalla Sardegna. Si profila una nuova iniziativa in Austria in primavera

La Sardegna è stata protagonista a Vienna durante la Serata con il Cinema Sociale, svoltasi presso la sala eventi della VHS 15 lo scorso 28 febbraio. L’iniziativa ha offerto al pubblico della capitale austriaca un’importante occasione di confronto sulle tematiche dell’integrazione, della memoria e dell’accoglienza, grazie alla proiezione di due docufilm girati e prodotti nell’isola.

Organizzata dall’Associazione La Pomarancia – Eins und doch vielfältig in collaborazione con Cittadini del Mondo - Cinema per il Sociale di Cagliari e con il patrocinio del 15º distretto di Vienna (Rudolfsheim-Fünfhaus), la serata ha visto la partecipazione attiva del pubblico, che ha seguito con interesse le proiezioni e il dibattito successivo.

Sono stati presentati due docufilm diretti dal regista sardo Karim Galici, entrambi prodotti da Cittadini del Mondo - Cinema per il Sociale di Cagliari, con il sostegno, fra gli altri, della Fondazione di Sardegna:

Dall’Est con Amore: racconta le storie di quattro donne immigrate che hanno trovato nell’isola una nuova casa, affrontando le sfide dell’integrazione con determinazione.

Le Cicogne di Chernobyl: ripercorre l’accoglienza in Sardegna dei bambini provenienti dalle zone contaminate dopo il disastro nucleare, offrendo uno sguardo profondo sulle conseguenze umane e sociali della tragedia.

Entrambi i film sono stati sottotitolati in tedesco per favorire un coinvolgimento attivo del pubblico, che ha seguito con attenzione e partecipato al dibattito.

A sottolineare il valore dell’iniziativa, la Dr.ssa Maria Cristina Casaburi, Segretaria Generale dell’Associazione austriaca La Pomarancia, ha dichiarato:

“La serata di venerdì 28 febbraio 2025 si è svolta nel segno della varietà che caratterizza la proposta culturale e pedagogico-didattica dell’Associazione La Pomarancia – Eins und doch vielfältig, da sempre impegnata a veicolare un’immagine attuale e moderna dell’Italia, smontando clichés obsoleti e controproducenti sul Paese e sui suoi cittadini.

La proiezione dei film Dall’Est con Amore e Le Cicogne di Chernobyl – due produzioni di Cittadini del Mondo - Cinema per il Sociale di Cagliari, sottotitolate in tedesco per l’occasione – è stata seguita con attenzione e partecipazione da un pubblico eterogeneo, composto da amici e sostenitori dell’associazione, ma anche da cittadini dei distretti più occidentali di Vienna.

L’evento è stato possibile grazie al patrocinio del Consiglio Amministrativo del distretto di Rudolfsheim-Fünfhaus del Comune di Vienna, con cui La Pomarancia collabora attivamente da tempo, nell’ambito del programma locale per la promozione dello scambio interculturale tra i residenti, molti dei quali di origine straniera.

L’attenzione suscitata dai temi affrontati nei due film ha già superato i confini del nostro distretto e si profila all’orizzonte la possibilità di riproporre una visione in primavera, nell’ambito di nuove iniziative volte a favorire conoscenza, comprensione reciproca e cooperazione tra le diverse anime di una Vienna sempre più cosmopolita.

Un sentito ringraziamento va ai rappresentanti di Cittadini del Mondo, che hanno presieduto la serata rispondendo alle numerose domande del pubblico. Con l’auspicio che questa esperienza possa dare vita a nuove, stimolanti collaborazioni – di qua e di là delle Alpi.”