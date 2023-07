Violenta lite familiare a Botricello: 62enne accoltella il nipote, denunciato per lesioni personali

Botricello (CZ) Accoltella il nipote al culmine di una lite, denunciato. Nel Catanzarese. Vittima ha riportato solo ferite superficiali

BOTRICELLO, 01 LUG - I carabinieri di Botricello hanno denunciato in stato di libertà, per lesioni personali aggravate, porto di armi od oggetti atti ad offendere e minaccia, un 62enne, che, al culmine di un diverbio col nipote scaturito per dissidi privati, lo ha colpito al petto con un coltello, procurandogli fortunatamente solo ferite superficiali.



La vittima, dopo aver subito l'aggressione, avvenuta in pieno centro cittadino ed alla presenza dei suoi familiari, si è recata alla caserma dei carabinieri per chiedere aiuto.

I militari, appreso quanto accaduto, hanno fatto intervenire personale sanitario per prestare le cure necessarie al ferito, e successivamente si sono messi alla ricerca dell'aggressore.

Il 62enne è stato rintracciato verso le 22.30 circa nell'abitato di Botricello e sottoposto a perquisizione personale. E' stato trovato in possesso del coltello a serramanico utilizzato per ferire il nipote, con lama di 7 cm, che è stato sequestrato.

Le indagini condotte dai militari hanno consentito la ricostruzione di quanto accaduto, grazie anche alla visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, che hanno confermato la versione fornita ai carabinieri da parte della vittima. (Ansa).