Violenza sulle donne a Pantelleria: donna in gravissime condizioni dopo essere stata data alle fiamme

PALERMO, 23 SETT. - In un tragico evento avvenuto ieri sera a Pantelleria, una donna è stata vittima di un terribile attacco in cui un uomo ha utilizzato un liquido infiammabile per darle fuoco.

La vittima, una donna di 48 anni, è attualmente ricoverata in condizioni estremamente gravi all'ospedale Civico di Palermo, con ustioni che coprono il 70% del suo corpo. È stata trasportata in elisoccorso durante la notte per ricevere cure mediche specializzate.

Anche l'aggressore, suo marito, ha subito gravi ustioni al volto a causa del ritorno delle fiamme ed è in procinto di essere trasferito a Palermo per il trattamento delle sue ferite. Si teme che possa perdere la vista a causa delle ferite riportate.

Le autorità stanno attualmente conducendo un'indagine su questo terribile incidente, con il coinvolgimento dei carabinieri del comando provinciale di Trapani. (Immagine archivio)