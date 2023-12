Visita del Baby Consiglio dell'IC "Don Milani-Sala" a Palazzo di Città di Catanzaro. Tutti i dettagli

Il sindaco Nicola Fiorita guida i giovani studenti attraverso il palazzo comunale e le sue istituzioni

Il sindaco Nicola Fiorita ha ricevuto, questa mattina a Palazzo De Nobili, il baby consiglio dell’istituto comprensivo “Don Milani-Sala"”, guidato dalla baby sindaca, Michelle Longo. La rappresentanza dell’istituto era accompagnata dalla professoressa Livia Perri.

Come solitamente accade in queste circostanze, il sindaco ha spiegato ai ragazzi i passaggi formali e sostanziali attraverso i quali l’Amministrazione, in tutte le sue articolazioni, svolge i suoi compiti e assume le sue decisioni, tanto politiche quanto amministrative. In particolare, Fiorita ha illustrato i numerosi interventi in corso di realizzazione e destinati alle strutture scolastiche di competenza comunale, sottolineando come questo rappresenti uno degli impegni che più stanno a cuore al governo cittadino. Il sindaco, successivamente, ha fatto anche da Cicerone, “raccontando” ai giovani ospiti il palazzo comunale e guidandoli nella visita agli ambienti più significativi.

La delegazione dell' IC "Don Milani-Sala"ha poi raggiunto il teatro “Politeama - Mario Foglietti”, accompagnata dal presidente del Consiglio comunale Gianmichele Bosco e dallo storico Salvatore Bullotta, componente dell’Ufficio di gabinetto. È stato quest’ultimo, insieme con il responsabile tecnico Nicola Santopolo, a raccontare la storia del teatro cittadino e a spiegare progetto con tutte le simbologie che vi sono contenute.

La storica biblioteca “De Nobili” è stata l’ultima tappa della visita che i ragazzi e la loro insegnante hanno fatto al Comune. In questo caso, a fare da guida attraverso uno dei presìdi culturali più importanti della Città è stato Nunzio Belcaro, assessore alla Pubblica istruzione.