Previsioni meteo. Vortice ciclonico in avvicinamento: Italia sotto assedio I dettagli

Piogge torrenziali e neve in collina: nord e centro le zone più esposte alle avverse condizioni climatiche

L'Italia si prepara ad affrontare un'imminente fase di maltempo di notevole intensità. Un vortice ciclonico in arrivo sul territorio nazionale sarà responsabile di forti precipitazioni, nubifragi e nevicate fino a quote collinari. A partire da questa mattina, si prevedono piogge intensificantesi al Nord, in particolare nel Nordovest. La Liguria di Centro-Levante e il Piemonte sono le zone più a rischio, dove i fenomeni potrebbero essere estremamente forti. Le Alpi non saranno risparmiate, con abbondanti nevicate previste anche al di sotto dei 1000 metri di altitudine, potenzialmente raggiungendo le zone collinari.

Il maltempo non risparmierà il Centro, con la perturbazione che si estenderà anche a queste regioni nel corso della giornata. Toscana e Sardegna saranno le prime a essere colpite, seguite da Umbria e Lazio, e dalle regioni adriatiche, in particolare le Marche. Al Sud si prevede una situazione più calma, ad eccezione di alcune piogge mattutine in Calabria.

L'invito è alla prudenza e all'aggiornamento continuo sulle condizioni meteo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta per condizioni meteorologiche avverse, che inizia dalle prime ore del 26 febbraio, con precipitazioni diffuse e temporali su Piemonte e Liguria, estendendosi poi a Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto. I fenomeni saranno intensi, con la possibilità di grandine e forti raffiche di vento. Sono previste nevicate significative a partire da 400-600 metri in Piemonte e nell'entroterra ligure, e dai 600-800 metri nelle altre zone. Per lunedì 26 febbraio è stata valutata l'allerta gialla per diverse regioni, tra cui Liguria, basso Piemonte e settori dell'Emilia-Romagna. (iLMeteo)

In aggiornamento