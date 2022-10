Voto di scambio mafioso, arrestata consigliera Comunale, i dettagli

Voto di scambio mafioso, arrestata consigliera del Comune di Bari. In carcere Francesca Ferri, ai domiciliari Nicola Canonico

BARI, 27 OTT. - Si contestano, a vario titolo, anche i reati di scambio elettorale politico-mafioso e associazione mafiosa nelle indagini che stamani hanno portato all'arresto di 19 persone tra le province di Bari, Taranto e Palermo.

Tra gli arrestati portati in carcere figurano Francesca Ferri, consigliera comunale di Bari per Italia Popolare.

Arresti domiciliari per Nicola Canonico, imprenditore e presidente del Foggia calcio, in passato consigliere pugliese e comunale a Bari. Le indagini riguardano un presunto scambio elettorale politico-mafioso per le elezioni amministrative di Bari e di Valenzano del 2019.





In aggiornamento