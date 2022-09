Vvf. Terminato il corso con conseguimento del brevetto “Salvamento a Nuoto” Foto

CATANZARO, 06LUG - Dal 21 Giugno al 2 luglio u.s., si è svolto presso il Centro Polifunzionale di Lamezia Terme il Corso Regionale per il conseguimento del brevetto di “Salvamento a Nuoto” dei Vigili del Fuoco, rivolto a 18 unità operative provenienti dai cinque Comandi della Regione Calabria.

Nelle due settimane formative, i discenti sono stati impegnati in un modulo teorico svolto in aula durante il quale sono stati trattati argomenti riguardanti il soccorso acquatico ed i pericoli presenti negli ambienti acquatici inoltre, sono state svolte impegnative lezioni pratiche presso la Piscina Comunale di Lamezia Terme con lo scopo di perfezionare le tecniche natatorie e acquisire le procedure operative standard di salvamento a nuoto VVF con e senza l’utilizzo di ausili in dotazione al Corpo Nazionale.

A conclusione del percorso formativo tutti i discenti hanno dimostrato grande apprezzamento per le attività organizzate dalla Direzione Regionale Calabria e la competenza e disponibilità del personale istruttore che, nonostante le limitazioni dettate dalle disposizioni emanate in materia di contenimento del contagio del virus COVID-19, sono riusciti a trasmettere con alto tasso di professionalità, tutte le informazioni e le conoscenze utili per il conseguimento del brevetto arricchendo ulteriormente la formazione professionale di tutti i discenti.

Il corso ha consentito di implementare la struttura operativa regionale per la risposta di soccorso in scenari di particolare impegno dove la conoscenza approfondita delle tecniche risulta fondamentale per la sicurezza degli operatori e per il buon esito del soccorso.