Catanzaro Lido: Intervento dei VVF per incendio autovettura senza feriti

CATANZARO, 20 MAR - Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina è intervenuta questa mattina sul Lungomare Stefano Pugliese nel quartiere Lido di Catanzaro per incendio autovettura.



La vettura coinvolta una Fiat Punto in transito. A bordo il conducente e la moglie che accortisi del fumo fuoriuscire dal vano motore accostavano il veicolo ed abbandonavano lo stesso prima che venisse completamente avvolto dalle fiamme.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito e della vettura. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza. Disagi per la viabilità. Non risultano danni a persone.