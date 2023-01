Sottosegretario all'Interno Wanda Ferro su approvazione progetti videosorveglianza per i comuni della provincia di Catanzaro

CATANZARO - 31 GEN. - “L’approvazione in sede di Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica dei progetti per la realizzazione l’implementazione di sistemi di videosorveglianza urbana presentati dai circa quaranta Comuni della Provincia di Catanzaro è un passo importante per la concretizzazione del piano complessivo di potenziamento della sicurezza urbana messo in campo con un apposito bando dal Ministero dell’Interno.

Una commissione del Viminale dovrà valutare i progetti e stilare una graduatoria per la concessione dei finanziamenti ai comuni, fino all’esaurimento delle risorse stanziate, pari a 36 milioni di euro per l’intero territorio nazionale”. E’ quanto afferma il sottosegretario all’Interno on. Wanda Ferro.

“La sottoscrizione dei Patti per l’attuazione della Sicurezza Urbana tra il prefetto di Catanzaro Enrico Ricci e i sindaci dei comuni coinvolti - continua il sottosegretario Ferro - consolida la sinergia interistituzionale mirata ad un più efficace controllo del territorio, con particolare riguardo alle aree più vulnerabili e a quelle maggiormente strategiche, al monitoraggio della mobilità, al contrasto della criminalità e al rafforzamento della sicurezza percepita dai cittadini.

Il rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza servirà anche a supportare le attività della polizia giudiziaria, attraverso l’implementazione dello scambio informativo tra le Forze di Polizia locali e statali”.