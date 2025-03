- Digital Angels, agenzia di marketing che unisce creatività, media planning e digital marketing, organizza il webinar gratuito Oltre il 5x1000: strategie di successo per il fundraising, in programma per giovedì 3 aprile dalle 10:00 alle 11:00. Un appuntamento pensato per approfondire dinamiche, strumenti e approcci vincenti per campagne di raccolta fondi più efficaci.

Durante l’evento, gli esperti di Digital Angels analizzeranno il 5x1000 come leva strategica per il fundraising, esplorando le logiche che guidano le scelte dei donatori e presentando strumenti concreti per potenziare la visibilità e le performance delle campagne.

Attraverso dati, insight e case study reali, verranno condivise le best practice più efficaci e i consigli operativi per affrontare le prossime campagne con un approccio strutturato e orientato ai risultati.

Gli speaker della giornata saranno:

Giulia Petrilli – Senior Account Manager @ Digital Angels

Sarah Letizia Rossi Modigliani – Media Lead @ Digital Angels

Davide De Pascale – Media Planner @ Digital Angels

Scopri l’agenda completa e registrati gratuitamente sul sito dell’iniziativa.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-webinar-oltre-il-5x1000-strategie-di-successo-per-il-fundraising-1300570935679?aff=cs