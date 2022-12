WhatsApp, gli avatar di Meta disponibili per tutti. Leggi i dettagli

WhatsApp, gli avatar di Meta disponibili per tutti. Da usare come foto profilo e adesivi, primo passo per metaverso

MILANO, 09 DIC - Dopo le indiscrezioni di fine ottobre, giunte grazie all'analisi delle versioni beta di WhatsApp, Meta ha finalmente lanciato per tutti l'aggiornamento che introduce la possibilità di creare il proprio avatar sul servizio di chat.

Disponibile seguendo il percorso "impostazioni" e poi "avatar", la funzione consente di realizzare da zero il personaggio, da utilizzare come icona del profilo e per un totale di 36 "adesivi" personalizzati, immagini statiche e animate da inviare ai contatti.

Come da strategia di Meta, il lancio degli avatar è il primo passo per realizzare il metaverso, una piattaforma dove le diverse piattaforme del gruppo permetteranno di interagire utilizzando un'unica presenza online, riproduzione dell'io fisico nel digitale. "Il tuo avatar è una versione digitale di te che può essere creata da miliardi di combinazioni di acconciature, tratti del viso e outfit" spiega l'app sul blog ufficiale.

"Può essere anche un modo per mostrarsi agli altri senza usare foto reali e avere maggiore privacy. Per molte persone sarà la prima esperienza con la creazione di un avatar e noi continueremo a offrire miglioramenti di stile, tra cui luci, ombreggiature, texture per capelli e altro ancora che nel tempo renderanno gli avatar sempre più realistici". L'aggiornamento che introduce la personalizzazione è già stato reso disponibile in Italia, sia su Android che iPhone, aggiornando l'applicazione dai rispettivi store. (Ansa).