Catanzaro. XII Edizione di MariNatale

Marinatale: alla dodicesima edizione la magia del Natale nel quartiere marinaro

CATANZARO - Si rinnova anche quest’anno la magia del Natale nel quartiere marinaro. Il Parco Gaslini il prossimo 8 dicembre dalle 16:30 sarà il teatro dell’evento diventato ormai una bellissima consuetudine che apre le festività natalizie a Catanzaro Lido. Anche in questa edizione, organizzata, come sempre, dall’Associazione “Seaside” presieduta da Antonio Ursino sotto l’attenta direzione artistica di Francesco Iaconantonio con il progetto grafico di Giovanni Audino, patrocinata dalla Presidenza del Consiglio Regionale nella persona dell’Onorevole Filippo Mancuso e con la collaborazione di Casa Gaslini, dell’Associazione “Quando i bambini fanno oh!”, della Pro Loco di Catanzaro, di Tatamery e Telethon, il Parco Gaslini si trasformerà in un immenso villaggio natalizio dove grandi e piccini potranno respirare la magia del Natale. L’intera kermesse sarà animata da un programma ricco di esibizioni che spazia dallo spettacolo di pattinaggio artistico al grande concerto di Natale dal titolo “A Christmas Carol”, in cui si ascolteranno le più belle canzoni natalizie insieme alle sigle dei più famosi cartoni animati. Non mancheranno le esibizioni delle scuole di danza, spettacoli di giocoleria, le mascotte di Natale ma soprattutto il villaggio di Babbo Natale dove Santa Claus incontrerà i più piccoli e dalla sua slitta, come da tradizione, distribuirà caramelle e dolcetti. Arricchiranno il villaggio di Natale l’esposizione di artigianato e hobbismo a tema.

«Mi riempie di orgoglio essere arrivato alla dodicesima edizione di un evento ormai atteso nel nostro quartiere- ha dichiarato alla vigilia il presidente dell’Associazione Seaside Antonio Ursino-, l’augurio è che anche questa edizione sia partecipata quanto e più delle precedenti per poter brindare a questo nuovo successo insieme a tutte le associazioni e le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questa manifestazione. Colgo l’occasione- ha concluso Ursino- per sottolineare che l’iniziativa si lega, come ogni anno, alla vendita delle uova di cioccolato per sostenere la campagna di Telethon per la ricerca, perché crediamo che supportare la ricerca sia un dovere civico ma soprattutto rappresenti la possibilità di regalare un’opportunità a chi è meno fortunato di noi. Vi aspetto numerosi, non mancate!».

Di seguito il programma dettagliato dell’evento:

Giocoleria, Trucchi di magia, giochi di luci e spettacolo di fuoco” a cura di Alihoop

Slitta illuminata di Babbo Natale (a cura di Luminart Emotion of light) con Babbo Natale che distribuirà caramelle e dolcetti

Incontro con Babbo Natale e gli elfi nel Villaggio di Natale (a cura dell’agenzia “Super Animation”)

Trenino itinerante natalizio guidato dall’Elfo di Babbo Natale (a cura dell’agenzia Super Animation)

Mascotte natalizie itineranti

Babbo Natale musicanti

Spettacolo di pattinaggio artistico (a cura di Asd Lamezia Pattinaggio)

Spettacoli pirotecnici

Gran concerto di Natale a cura dell’Associazione Culturale “Storica Banda Musicale città di Settingiano”