XX Festival d'autunno, venerdì il concerto di Remo Anzovino: «La Calabria? Una terra che amo»

XX Festival d’autunno, venerdì al San Giovanni il concerto di Remo Anzovino: «Torno sempre con piacere dalle vostre parti, è una terra che amo e il pubblico calabrese è sempre splendido»





Sarà un’esperienza pensata per prendere per mano gli spettatori e permettere loro di volare con l’immaginazione.

È “Don’t forget to fly”, il concerto, che prende il titolo dal suo ultimo album - entrato in poche ore nelle principali playlist mondiali di musica classica -, che il compositore e pianista Remo Anzovino presenterà al pubblico del XX Festival d’autunno, venerdì 15 settembre nel chiostro del Complesso monumentale San Giovanni, a Catanzaro. Con inizio alle ore 21.00, quella di Anzovino, unica data in Calabria in esclusiva per il Festival ideato e diretto da Antonietta Santacroce, si preannuncia essere un’esperienza unica: «Il pubblico potrà davvero volare – ha avuto modo di affermare il pianista nato a Pordenone, ma di origini napoletane -. “Don’t forget to fly” è la musica in un sogno, al quale ognuno è chiamato a partecipare mettendoci del suo, immaginando il proprio mondo, nell’aria». Qual è il ruolo del pianoforte in tutto questo? «È uno scrigno, dal quale fuoriescono i sogni, ma è anche un focolare attorno al quale si siedono tutti».

Il talento di Remo Anzovino, che vanta oltre 23 milioni di stream su Spotify in 180 paesi nel mondo e il Nastro d’Argento nel 2019 per le sue colonne sonore, è noto proprio per l’aspetto evocativo e suggestivo della sua musica, del resto. Nato come atto d’amore per il pianoforte, l’album “Don’t forget to fly” – il sesto di studio, di 18 complessivi, e il primo completamente piano solo della sua carriera –, è proprio pensato e composto nella dimensione di un sogno: non dimenticare di volare è una sorta di promemoria, ma anche un invito per l’ascoltatore.

Sarà così anche per il pubblico di Catanzaro con il concerto di venerdì che si dividerà in due parti: «La prima sarà molto più intimistica, e i presenti avranno la sensazione quasi fisica di volare – ha spiegato il pianista -, nella seconda ci sarà spazio per i pezzi più vecchi, legati all’America e all’Africa, più ritmati». Questo è ciò che ascolterà e riceverà il parterre, ma Remo Anzovino dal suo concerto a Catanzaro cosa si aspetta?

«Calore e affetto che so non mancheranno in Calabria – ha affermato -. È una terra che amo moltissimo e in cui torno sempre con grande piacere. Il pubblico calabrese è semplicemente splendido».

«Dopo aver scritto una pagina della storia musicale della città di Catanzaro con il memorabile concerto di Gonzalo Rubalcaba e Pierrick Pédron al chiostro dell’Osservanza – ha aggiunto il direttore artistico Antonietta Santacroce -, il Festival d’autunno si sposta al Complesso monumentale San Giovanni aprendo con un appuntamento di altrettanta raffinatezza una intensa settimana di appuntamenti che proporranno un’offerta variegata per più tipologie di pubblico. Inizieremo questi sette giorni con il concerto di Remo Anzovino, un musicista capace di toccare le corde dell’anima e di trasportare chi ascolta in un mondo di emozioni e di bellezza. Sarà una serata ricca di emozioni, difficile dimenticare».

In occasione del concerto di Remo Anzovino al San Giovanni, il Festival d’autunno in collaborazione con il Comune di Catanzaro offrirà agli spettatori della serata del 15 settembre una riduzione del biglietto d’ingresso della mostra “Capolavori svelati” ospitata nelle sale del Complesso monumentale. Ricordiamo che il XX Festival d’autunno è realizzato con il supporto di Mic, Por Calabria Fesr Fse, Calabria Straordinaria, in collaborazione con Fondazione Carical e i Comuni di Catanzaro, Montauro, Soverato, Tropea e Santa Caterina.

Per informazioni: www.festivaldautunno.com

XX FESTIVAL D’AUTUNNO

Il cartellone

Loredana Bertè

Manifesto tour

17 agosto – Arena Lungomare Soverato (Cz)

ore 22.00

Emozioni

Omaggio a Lucio Battisti con Gianmarco Carroccia

20 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Next Music Generation

La finale del talent

21 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Patty Pravo

Minaccia Bionda

22 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Taranta Celtica

In collaborazione con Culture Ireland

24 agosto – Grangia Sant’Anna Montauro (Cz)

ore 22.00

Maraviglia

Galà lirico - Omaggio a Caruso

27 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Eastbound

Suoni del Mediterraneo

30 agosto – Palazzo Santa Chiara (Vv)

ore 22.00

Dal ragtime a Pino Daniele

Salime sax 5tet

31 agosto – Palazzo Marchesi Di Francia Santa Caterina dello Jonio (Cz)

ore 22.00

Gonzalo Rubalcaba & Pierrick Pédron

Piano Jazz

8 settembre – chiostro Osservanza Catanzaro

ore 21.00

Don’t forget to fly

Remo Anzovino

15 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Venti anni di Festival d’autunno

mostra itinerante e Ottopiù street band

16 settembre – corso Mazzini Catanzaro

ore 21.00

Amors - trittico d’amore

Balletto Compagnia Ocram

17settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Next Music Generation

Concerto dei vincitori

18 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Les Chemins De L’Amour

Trio Fonè

19 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Paolo Di Sabatino

Trio Piano Jazz

20 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

L’amore negato

Galà d’opera

21 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Maurizio Battista

Ai miei tempi non era così

22 settembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Carmen Consoli

Trio Live

29 settembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Eros e Pathos – Miti in scena

Compagnia Balletto del Sud

20 ottobre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Machine de cirque

Physical theatre made in Canada

28 ottobre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Le Metamorfosi di Apuleio

Francesco Colella

4 novembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Elio e le Storie Tese

Mi resta solo un dente e cerco di “riavvitarlo”

10 novembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Le verità di Medea

Anna Maria De Luca – Teatro del Carro

14-15 novembre – Auditorium Casalinuovo Catanzaro

Matinée – ore 10.00