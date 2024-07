Zagarise: Il Sindaco Gallelli Lancia il Progetto "Le Stelle Viste dalla Torre" per il Rilancio del Borgo

Osservatorio Astronomico di Zagarise: un farro di cultura e scienza nel nuovo borgo riqualificato

ZAGARISE, Sindaco Domenico Gallelli Il progetto “Le stelle viste dalla Torre” all’Osservatorio Astronomico “Ipazia” presso la Torre Normanna di Zagarise sta prendendo forma in maniera concreta. L’iniziativa ha già attratto centinaia di visitatori, con un'ultima significativa visita dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo G. Bianco di Zagarise/Sersale.

L'osservatorio, che si propone di diventare un punto focale per l’educazione e la divulgazione scientifica, ha coinvolto direttamente i giovani nella sua gestione. Dopo un percorso di formazione dedicato, i ragazzi sono ora pronti a rendere questo luogo una delle attrazioni principali del borgo riqualificato.

Il Sindaco Domenico Gallelli ha annunciato che il 6 giugno si terrà un comizio per discutere ulteriormente l'importanza dell'osservatorio nel contesto del nuovo borgo. Questo appuntamento sarà un'opportunità per la comunità di comprendere meglio i benefici di questa iniziativa e di come essa si inserisce nel progetto di riqualificazione urbana.

In parallelo, la società Asperitas è stata incaricata della gestione della nuova biblioteca multimediale e del polo museale di Palazzo Parisi. Questa scelta mira a garantire una promozione e divulgazione efficiente, centralizzando l’organizzazione sotto un unico operatore qualificato.

Il progetto rappresenta un chiaro esempio di buona politica, dove l'educazione, la cultura e la riqualificazione urbana si fondono per creare valore aggiunto per la comunità. L’osservatorio “Ipazia” non è solo un luogo di osservazione astronomica, ma un simbolo di rinascita e di speranza per il futuro del borgo di Zagarise.