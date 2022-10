"1984" di Orwell capolavoro a fumetti con Star Comics

Roma, 25 ottobre 2022 - Il mondo è alla deriva e “1984”, il fedele adattamento del classico distopico di George Orwell, uscito come graphic novel per la mirabolante Star Comics, non fa altro che dimostrarci a fumetti la sua spaventosa attualità.

Un’attualità mai sconfessata nelle forme letterarie in cui quest’opera finora è stata proposta ai lettori, ma mai così realistica e frustrante come è questa firmata dallo sceneggiatore Jean-Christophe Derrien, sostenuto nel suo adattamento narrativo da un tratto, decisamente essenziale nel suo bianco/nero/grigio, da risultare fortemente efficace grazie a Rémi Torregrossa.

Questa volta, va detto che Il fumetto, considerato giustamente la nona delle arti, contribuisce in maniera perfetta a rendere questo romanzo un vero imperdibile cult tra tutte le proposte presenti da tempo sugli scaffali delle fumetterie, tanto da risultare ideale per far giungere alle nuove generazioni quella inquietante visione profetica immaginata alla fine degli anni ’40 da George Orwell.

Sin dalle prime pagine, l’atmosfera di questo racconto coinvolge e – al tempo stesso – spaventa, generando quel senso di smarrimento che, in un mondo cupo e falso, ognuno di noi avrebbe, ricordandoci però che l’ancora di salvezza esiste ed appartiene a quel patrimonio di emozioni e sentimenti che son propri di ogni essere umano.

Se il mondo sarà, o è già, alla deriva, ritrovare la rotta tocca solo ad ognuno di noi.

Ed è questo che "1984” versione Star Comics riesce a farci ben intendere. Imperdibile.

Maurizio Lozzi