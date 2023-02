Al via alla quinta edizione del concorso letterario "Calabria in Versi"

Riscoprire la terra calabra, radici, storia e tradizioni grazie alla bellezza della poesia, verso dopo verso. Anche quest’anno riparte il concorso letterario “Calabria in Versi”, promosso dall’associazione culturale “Calabria Contatto”.

Il 2023 rappresenta un compleanno speciale in quanto il contest che racconta la Calabria, compie già cinque anni. L’argomento centrale su cui verteranno i componimenti, ancora una volta, metterà al centro la regione e soprattutto l’essenza stessa dei calabresi. A tal proposito, il tema scelto sarà “Partenza, ritorno, restanza: le sfumature della nostalgia negli orizzonti della Calabria”.

In continuità con le scorse edizioni, il concorso verrà caratterizzato da due sezioni, ossia le poesie e i racconti.

Per quanto riguarda la sezione “Poesia”, la giuria tecnica selezionerà, assegnando un voto, le dieci finaliste che saranno oggetto del voto popolare. La somma di entrambi i voti, determinerà le vincitrici.

In questo caso, i giurati saranno Vito Teti (Professore ordinario di Antropologia Culturale e Scrittore), Girolamo Gangemi (Autore, vincitore del concorso letterario Calabria in Versi 2022), Federica Nanci (Autrice, vincitrice del concorso letterario Calabria in Versi 2021), Doris Bellomusto (Autrice, vincitrice del concorso letterario Calabria in Versi 2020), Roberta Cricelli (Autrice, vincitrice del concorso letterario Calabria in Versi 2019), Teresa Rizzo (Presidente della Società Dante Alighieri Comitato di Catanzaro), Simone Migliazza (Autore), Pasquale Rogato (Attore della Compagnia del Teatro di MU).

Per quel che concerne la sezione “Racconti”, le opere vincitrici saranno proclamate in base alle valutazioni della giuria tecnica formata da Valerio De Nardo (Autore e membro del collettivo di scrittura Lou Palanca), Rita Maria Militi (docente e membro della Società Dante Alighieri Comitato di Catanzaro), Marco Angilletti (Autore), Elisa Chiriano (insegnante, bookstagrammer di @io.recensisco e speaker radiofonica di Radio Ciak), Felice Foresta (Autore), Claudia Olivadese (Attrice della Compagnia del Teatro di MU).

Anche per l’edizione 2023 è stato riconfermato il booklet sul quale verranno pubblicati i componimenti migliori di ambedue le sezioni. Raccolta che, come da tradizione, sarà presentata in occasione dell’evento finale in programma il prossimo 18 agosto presso il Parco Archeologico Nazionale Scolacium a Roccelletta di Borgia.

Il suddetto contest ingloberà altre attività di “Calabria Contatto” in quanto le opere inviate potranno essere protagoniste di eventi collegati al concorso che verranno comunicati successivamente.

Per tutte le informazioni sull’iscrizione e il regolamento, basta consultare il sito www.calabriacontatto.it (nella sezione dedicata al contest) nonché seguire le pagine Instagram e Facebook dell’associazione. Inoltre, è possibile contattare gli organizzatori, scrivendo all’indirizzo concorsoletterario@calabriacontatto.it