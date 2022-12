Al via le prenotazioni delle scuole per “Van Gogh Cafè” al Teatro Rendano di Cosenza il 24 e 25 febbraio 2023. (Pdf scheda scuole)

Sono partite le prenotazioni degli Istituti Scolastici che intendono assistere alla Prima Assoluta in Calabria della Commedia Musicale Van Gogh Cafè di venerdì 24 e sabato 25 febbraio 2023 nello storico Teatro Rendano di Cosenza, in occasione del 170° Anniversario della nascita di Vincent Van Gogh, apertura della 37sima edizione di Fatti di Musica, il festival del live d’autore diretto da Ruggero Pegna. Previsti spettacoli alle ore 10:00 per le scuole e alle ore 21:00 per tutti. Per i serali la prevendita è in corso su www.ticketone.it, mentre per le prenotazioni scolastiche è necessarie rivolgersi direttamente alla segreteria organizzativa: tel. 0968441888 mail info@ruggeropegna.it.

Lo spettacolo realizzato dalla Mic - Musical International Company, con la produzione esecutiva di Lara Carissimi, già produttrice della straordinaria Opera La Divina Commedia, sarà presentato in Calabria unicamente al Rendano e inaugurerà “Opere d’Arte”, un nuovo format ideato da Pegna con grandi spettacoli dedicati ad Opere letterarie e celebri Artisti.

“Van Gogh Cafè” è una pièce teatrale scritta e diretta da Andrea Ortis, firma eclettica nel panorama del musical italiano, con la consulenza artistica di Gianni Musacchio, che racconta alcuni momenti focali della vita del celeberrimo pittore olandese, i nodi più interessanti della sua arte pittorica. L’eccezionale spettacolo si avvale dell’ Orchestra dal vivo diretta dal Maestro Antonello Capuano, del corpo di ballo del coreografo Marco Bebbu, di uno spazio scenico allargato alla platea progettato da Gabriele Moreschi, di atmosfere luminose e visive di Virginio Levrio, con grandi proiezioni animate 3D che avvolgono spettatore e scena, trasformandola in una “Notte Stellata” o in un “Campo di grano”, altre volte coinvolgendo l’habitat scenico in una vera e propria trasformazione in giallo “Girasole” o in lilla “Iris”. Lo spettatore si trova, così, immerso nella Parigi di metà ‘800, nelle lande desolate del Borinage o nei parchi parigini dell’en plein air, nelle assolate campagne di Arles o tra i vicoli di una formicolante Montmartre.

L’utilizzo di proiezioni animate 3D coinvolge lo spettatore all’interno di paesaggi multimediali e alle atmosfere pittoriche del poeta Olandese. L’utilizzo di questo impianto di proiezioni su diversi livelli del palcoscenico porta così lo spettatore dentro i quadri di Van Gogh, toccandone la filosofia, il costrutto, l’anima, le sue manie e le sue paure. Oltre ad alcuni dei più famosi dipinti, le proiezioni riguardano anche molti schizzi e bozzetti originali presenti in alcune sue lettere; inoltre, favoriscono il cambio di paesaggi e la trasposizione in immagini degli stati d’animo dei protagonisti che, nel corso del racconto, si sovrappongono. Il viaggio nel tempo è scandito in tre macro-periodi importanti nella vita del pittore: quello Olandese, culminato con il dipinto “I mangiatori di patate”, quello Parigino e l’ultimo, quello dell’esplosione del colore ad Arles e della sua prematura scomparsa. I connotati temporali che chiariscono, nella produzione pittorica, colori e tecniche differenti, sono caratterizzati da un allestimento musicale affine, simile ed equivalente. Il percorso sonoro e le coreografie di danza attingono alla canzone classica francese degli anni 50/60/70.

“Van Gogh Cafè” è la storia di uomini e donne, parallele a quella del grande pittore olandese, narrata tra fiducia e cadute, malinconie profonde e gioie debordanti, tra amicizie stimolanti e solitudini feroci. Lo sfondo musicale attraversa il racconto con la raffinatezza e la personalità dei più grandi parolieri e cantanti francesi: Edith Piaf, Charles Aznavour, Mireille Mathieu, Yves Montand, per citarne alcuni.

Nel cast, lo stesso regista Andrea Ortis (M. Luise Philippe), Floriana Monici (Madame Odille), Chiara Di Loreto (Mademoiselle Aline), Giulio Maroncelli (Luc). Nel corpo di ballo, Lavinia Scott (Eugenie), Serena Origgi (Vanille), Rebecca Erroi (Juliette), Lucrezia Zizzo (Camille). L’Orchestra è composta da Antonello Capuano alla chitarra, Matteo Iannaccio al violino, Angelo Miele al pianoforte, Marco Molino alle percussioni, Lorenzo Mastrogiuseppe al contrabbasso.

“Musica, danza, teatro e arte insieme – afferma Ruggero Pegna - in un format rodato con altre grandi Opere presentate in esclusiva in Calabria, per uscire dal solco del semplice live ed entrare in mondi straordinari di spettacoli unici e geniali, con una forte valenza culturale. Sarà uno spettacolo suggestivo e indimenticabile, un magico viaggio nei capolavori di Van Gogh!”.





Per gli SPETTACOLI MATTUTINI riservati soltantoe alle SCUOLE, il prezzo del biglietto è di € 15,00 a studente, con gratuità per 1 docente ogni 15 studenti (fino ad esaurimento posti) .

Per prenotarsi e partecipare, seguire le seguenti indicazioni:

inviare la seguente scheda compilata e firmata agli indirizzi di posta elettronica: info@ruggeropegna.it e shownetsrl@gmail.com;

effettuare con unico bonifico il relativo saldo, all’Iban indicato nella scheda a seguire (possibili altre modalità da concordare) e inviarne copia ai suddetti indirizzi. Il settore dei posti sarà assegnato in ordine cronologico di pagamento ;

ritirare i biglietti presso la biglietteria del TEATRO la mattina dello spettacolo, esibendo copia del bonifico (o presso gli Uffici Pegna, previo accordo).

Per ogni informazione: dottoressa Giusy Leone (tel. 0968441888 – shownetsrl@gmail.com).

