Al via oggi la Maturità 2019 con la prova di italiano

ROMA, 19 GIUGNO - Ha inizio oggi la Maturità 2019 con la prova di italiano. Stando alle parole del Miur, la giornata prosegue “in modo ordinato e tutto procede tranquillamente".

Le tracce disponibili erano sette: stando ad indicazioni della community ScuolaZoo, molti studenti hanno optato per le tracce di attualità della tipologia C, nello specifico quella tratta dal discorso del prefetto Dottor Luigi Viana per il trentennale dall'uccisione del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente Domenico Russ e quella, sul rapporto tra sport e storia, sulla base dall'articolo del giornalista Cristiano Gatti che parla della vittoria al Tour de France di Gino Bartali.

Tra le altre tracce, quelle della tipologia A "Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano", Giuseppe Ungaretti con "Il porto sepolto", breve poesia pubblicata nel 1916 e confluita nel 1942 nella raccolta L'allegria, e Leonardo Sciascia, con il brano tratto da "Il giorno della civetta"

Tre opzioni proposte per la tipologia B, che richiede l’analisi e la produzione di un testo argomentativo: Tommaso Montanari e le “Istruzioni per l’uso del futuro”, Sloman e Fernbach con “L’illusione della conoscenza” e l’"Eredità del Novecento", partendo da un’introduzione di Corrado Stajano alla raccolta di saggi “La cultura italiana del Novecento”.

Federico Ferro

