Esplosione in distributore carburanti a Crotone: due operai gravemente feriti

CROTONE - Nel primo pomeriggio di oggi, una violenta esplosione ha scosso un distributore di carburanti situato lungo la statale 106, nella periferia sud di Crotone. Due operai, impegnati in lavori di manutenzione programmata, sono stati gravemente feriti nell'incidente.

L'esplosione ha avuto luogo in un locale interrato, sede delle pompe per l'erogazione del carburante per autotrazione. Il feroce incendio successivo ha colpito violentemente entrambi gli operai, richiedendo l'intervento tempestivo dell'elisoccorso.

Un rianimatore dell'elisoccorso ha prontamente intubato il più grave dei feriti nell'ambulanza del Suem 118 di Crotone, prima del trasferimento urgente all'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. L'altro operatore, anch'egli gravemente ferito, è stato trasportato all'ospedale locale di Crotone, in attesa di un trasferimento presso un centro specializzato per grandi ustionati a Brindisi o Catania.

La scena è stata presidiata da personale sanitario del 118, vigili del fuoco e agenti di polizia, mentre la statale 106 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire l'atterraggio dell'eliambulanza.

Le indagini sono in corso da parte dei vigili del fuoco e della polizia per determinare le cause precise dell'incidente. Al momento, entrambi gli operai rimangono in prognosi riservata.