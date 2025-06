Al via i Lavori di Manutenzione Straordinaria sulla SP 158 Cropani-Sersale-Buturo

Tempo di lettura: ~2 min

Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo annualità 2022-2023 2024 – sp 158 - Cropani - Sersale - Buturo

C’è grande soddisfazione per la definizione delle molteplici procedure d’appalto che riguardano la viabilità provinciale gestita dall’Ing. Vincenzo Coppola; ed in particolare, stamani, alla presenza del Presidente Mario Amedeo Mormile, del Vicepresidente Francesco Fragomele, del Consigliere Tommaso Berlingò, del Sindaco di Cropani Raffaele Mercurio, del Sindaco di Sersale Carmine Capellupo, del Consigliere di Cropani Paolo Colosimo, del progettista e D.L. Arch. Aldo Lazzaro, dei tecnici della Provincia Ing. Vincenzo Coppola e Geom. Michele Canino, si è proceduto alla consegna degli attesi lavori di manutenzione straordinaria della sp 158 (Cropani – Sersale) mirati a migliorare l’arteria stessa nella sua percorribilità e sicurezza, che, per come si saprà, è stata negli anni scorsi oggetto di un grande intervento di ammodernamento.

Soddisfazione analogamente espressa dai Sindaci Carmine Capellupo e Raffaele Mercurio per gli interventi previsti in questo progetto che mirano ad ottimizzare e completare le opere già realizzate negli scorsi anni, andando a completare ulteriormente tratti di viabilità che non hanno trovato capienza economica nella precedente progettazione/realizzazione; nello specifico l'appalto si sviluppa in 7 macro-interventi, descritti brevemente di seguito:

Intervento 1: REALIZZAZIONE DI UN INNESTO A RASO TIPO ''ROTATORIA'' NEL COMUNE DI CROPANI;

Intervento 2: SISTEMAZIONE DI UN PICCOLO CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE CON SISTEMA DI GABBIONI;

Intervento 3: ALLARGAMENTO STRADALE PER MIGLIORARE GLI INGRESSI NELLA VIABILITÀ PROVINCIALE;

Intervento 4: APERTURA DI UN ACCESSO NELLA VIABILITÀ PROVINCIALE;

Intervento 5: REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO DI UNA STRADA ALLA ROTATORIA ESISTENTE;

Intervento 6: APERTURA DI UN NUOVO ACCESSO;

Intervento 7: REALIZZAZIONE DI DUE FOSSI IN CLS PER PROTEGGERE LA STRADA PROVINCIALE.

L’impresa aggiudicataria è CHIODO COSTRUZIONI con l’ausiliaria PG COSTRUZIONI SRL per un importo complessivo di € 1.216.457,00, con un ribasso del 32,76% - i lavori dovranno concludersi entro 219 gg naturali e consecutivi.

Il Presidente Mario Amedeo Mormile

